Кейт Миддлтон появилась на публике в платье за тысячу рублей

Лондон, 1 сентября. Жена британского принца, герцогиня Кейт Миддлтон стала героем недавних публикаций СМИ. Все дело в ее платье, в котором она проводила видеоконференцию. Его цена, по мнению общественности, оказалась низкой для герцогини.

Обсуждение по видеосвязи касалось конкурса фотографий, в рамках которого люди делились кадрами, как жили во время карантина.

По данным Daily Mail, особо внимательные разглядели, что супруга принца была одета в зеленое с принтом платье от бренда Zara. Оно продавалось ранее дешевле 13 долларов — около тысячи рублей.

Несмотря на дешевизну платья, люди все равно восхищались внешним видом супруги принца. Они подчеркивали, что при ее загруженности и наличии детей девушка умудряется отлично выглядеть. Одна из пользовательниц выразила мнение, что герцогине будет к лицу любое платье.

Стоит отметить, что дешевое платье на конференции не является случайным или неосознанным выбором. Несмотря на свой статус, девушка, например, во время визита в Австралию и Новую Зеландию надела платье, которое было дешевле 25 долларов.

На встречу с супругой тогдашнего президента Барака Обамы Кейт Миддлтон спокойно пришла в платье, которое продавалось за 100 долларов.