Подруга Легкоступовой рассказала, почему верила в ее счастливый брак

Москва, 1 сентября. Близкая подруга Валентины Легкоступовой Ирина Еникова объяснила, почему верила в счастливый брак артистки. Смерть певицы Валентины Легкоступовой до сих пор продолжает привлекать внимание общественности своим трагизмом и загадочностью.

Еникова была знакома с погибшей и ее близкими людьми несколько десятков лет, успела она встретиться и с новым мужем артистки, Юрием Фирсовым. Яхтсмена многие подозревают в том, что именно он стал причиной гибели Легкоступовой. Согласно имеющейся информации, перед смертью исполнительницы пара ушла в запой, что в итоге и привело к страшным последствиям. Знаменитость получила несовместимые с жизнью травмы.

Многие фанаты слышали о том, что Фирсов имел весьма скверный характер и при этом любил выпить. По словам подруги Легкоступовой, яхтсмен действительно имел тягу к алкоголю, однако при этом хорошо относился к супруге и ничего дурного ей не желал. Пара производила впечатление весьма счастливой и полноценной семьи.

Как заметила Еникова, она не знает, какое событие подтолкнуло певицу к злоупотреблению алкоголем, однако возле нового мужа знаменитость чувствовала себя прекрасно. Подруга считает, что Валентина была полностью уверена в своем выборе.

«Если она с ним сошлась, значит, в данный момент жизни именно он ей был нужен. Она с ним выглядела счастливой», — объяснила свою позицию Еникова.

Однако в данном случае стоит заметить, что далеко не все окружение Легкоступовой придерживается того же мнения о яхтсмене. Ранее дочь певицы рассказала о поступавших со стороны Фирсова угрозах и стремлении мужа знаменитости полностью изолировать ее от родственников.