Как развивается ИТ-сектор Индии после карантина

Сектор информационных технологий (ИТ) в Индии стремительно развивается. В 90-е годы отрасль начала свой путь с 5000 сотрудников и экспорта на сумму около 100 миллионов долларов США. Сейчас «индийские программисты» стали всемирно известным брендом, их услугами пользуются клиенты фактически со всего мира.

Как выглядит ИТ сектор Индии, какие возможности открываются в трех наиболее перспективных отраслях рынка и на что нужно обратить внимание российской компании, выходящей на индийский рынок — расскажет автор телеграмм-канала «Индия Сегодня».

ИТ индустрия в Индии

В 2019 году объем отрасли «ИТ / управление бизнес-процессами» составил 177 млрд. долларов. К 2025 году ожидается рост до 350 млрд. долларов. Индустрия IT является крупнейшим вкладчиком в общий объем индийского экспорта услуг — в 2018 году 43% экспорта услуг составляло управление бизнес-процессами и ИТ сервисы. Общая выручка от ИТ-услуг за 2019-20 финансовый год составила 135 млрд. долларов.

ИТ сектор Индии уверенно движется к созданию цифровой экономики с оборотом не менее одного трлн. долларов к 2022 году. Страна превратилась в глобальный центр цифровых возможностей, где сосредоточено около 75% мировых цифровых талантов.

Для сравнения, в России суммарный экспорт ПО и услуг по его разработке в 2019 году составил 6,9 млрд. долларов. Общий объем зарубежных продаж российских компаний с территории России и с позиции зарубежных офисов российских компаний, в 2019 году составил около 11 млрд. долларов — по оценке президента «Руссофта» Валентина Макарова.

Индийская ИТ-индустрия состоит из более чем 17 000 фирм, из которых 8 компаний дают работу более чем 1000 сотрудникам каждая и обладают развернутыми сетями представительств (не менее 50 офисов) на всей территории страны. По сравнению с США, Индия почти в 3-4 раза более экономически эффективна в сфере предоставления ИТ-услуг. Высокая экономическая конкурентоспособность продолжает оставаться ее уникальным торговым предложением на мировом рынке.

Новый этап развития

Традиционно Индия была мировым бэк-офисом, ядром обслуживания клиентов для транснациональных корпораций. Однако с 2017-го года наблюдается 50-процентный скачок числа местных передовых технологических стартапов. В стране насчитывается более 500 миллионов пользователей интернета, Индия — второй по величине онлайн-рынок после Китая. В ближайшем будущем в Индии ожидается активное внедрение облачных вычислений, интеллектуальной автоматизации, «интернета вещей» и анализа данных в различных технологических секторах.

«Интернет вещей»

«Интернет вещей» (IoT) представляет собой видение, при котором интернет охватывает повседневные объекты. Физические объекты больше не отключены от виртуального мира, но могут управляться удаленно и выступают в качестве физических точек доступа к интернет-услугам. «Интернет вещей», как и любое другое технологическое развитие, динамичен по своей природе и объединяет множество технологий, создавая новые измерения услуг, которые обещают радикальный сдвиг в качестве повседневной жизни людей и в производительности, эффективности предприятий.

С точки зрения конечного пользователя потенциальные приложения «интернета вещей» предоставят решения, которые могут значительно повысить эффективность жизни и ее безопасность. Подключенный удаленно автомобиль, умный дом, умная розничная торговля и многие другие аспекты повседневной жизни — вот что такое «интернет вещей» для рядового пользователя. Для предприятий технология может быть ориентирована на решения, улучшающие производительность труда в обрабатывающей промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и других секторах.

До пандемии коронавируса предполагалось, что рынок «интернета вещей» в Индии достигнет колоссальных 15 млрд. долларов к концу 2020 года и на его долю придется примерно 5% всего мирового рынка.

Сегодня руководители отрасли и аналитики уверены — изменения в мировой экономике, вызванные COVID-19, приведут к буму на рынке «интернета вещей» и связанных с ним технологий, хотя и с небольшой задержкой.

«Интернет вещей всегда существовал как инструмент автоматизации. Нарушения (привычного ритма работы — прим. переводчика) ускорят принятие интернета вещей точно так же, как это произошло с платформами виртуальных встреч», — говорит Алок Бхардия, руководитель бизнес-подразделения IoT, Tata Communications.

Разумеется, сперва рынок упадет.

«Ожидается, что рынок сотовой связи IoT снизится в годовом исчислении на 4,4% к концу 2020 года», — уверен Апалак Гош, отраслевой менеджер по цифровой трансформации в компании Frost & Sullivan.

Однако он уверен, что рынок начнет оживать с 2021 года и к 2022 году достигнет 22% роста.

Облачные вычисления

Индийский рынок облачных вычислений хорошо зарекомендовал себя. Малые и средние предприятия Индии активно переходят на облачные приложения и крупные предприятия также следуют их примеру. Например, в 2019 году Резервный Банк Индии (РБИ) выдал более 20 новых лицензий банкам с различными целевыми рынками. Новые кредитные организации очень активно используют облачную инфраструктуру и приложения, в том числе критически важные.

Согласно исследованиям Международной корпорации данных (IDC) в мае 2020 под названием «Влияние COVID-19 на ИТ расходы», в результате распространения пандемии 64% организаций в Индии увеличат спрос на облачные вычисления, а 56% — на облачное программное обеспечение для поддержки новых норм ведения бизнеса.

Почти все отрасли бизнеса, включая образование, малый и средний бизнес, здравоохранение, а также государственный сектор, стремятся перейти к облачным вычислениям. В последние годы широкое внедрение облачных технологий наблюдается в области финансов и бухгалтерского учета, управлении цепочками поставок и логистики, а также управлении ИТ.

Как была отмечено в прошлогоднем отчете Economic Times, хотя доходы Индии в 2019 году составили всего 1,2 % от общего объема глобальных публичных облачных сервисов, она входит в число девяти стран, темпы роста которых будут выше среднемировых (16).

«Переход от модели "облако-прежде всего" к модели "только облако" подталкивает организации в Индии к увеличению расходов на публичные облачные сервисы для продвижения своих цифровых бизнес-инициатив», — говорит Сид Наг, вице-президент по исследованиям Gartner. — Отказ от инвестиций в новые центры обработки данных также является одним из первых признаков этого шага».

Как отмечает Deccan Herald, согласно недавнему отчету Google-BCG, производители и финансовые учреждения все еще находятся на ранних стадиях внедрения общедоступных облаков из-за предполагаемой сложности миграции устаревших данных и развивающихся правительственных правил в отношении данных и безопасности.

«Традиционные ритейлеры расширяются в электронной коммерции, чтобы захватить цифровой и многоканальный рост доходов, и они обращаются к публичному облаку, чтобы быстро масштабироваться и справляться с пиковыми нагрузками во время специальных продаж, таких как Дивали (индуистский религиозный фестиваль — прим. переводчика)», — сообщил управляющий директор Google Cloud Asia Pacific Рик Харшман.

Он также сказал, что доступ к облачным интеллектуальным решениям для анализа данных позволяет розничным клиентам стать более ориентированными на клиента и оптимизировать расходы по всем каналам, планировать запасы и управлять цепочками поставок.

Интеллектуальная автоматизация

Интеграция искусственного интеллекта и автоматизации, так называемая «интеллектуальная автоматизация» трансформирует способ ведения бизнеса практически в каждом секторе экономики. Технология воспринимает и синтезирует огромный объем информации и обладает способностью автоматизировать целые процессы, обучаясь и адаптируясь по мере их прохождения. Глобальные инвестиции в интеллектуальные системы автоматизации в основном обусловлены розничной торговлей, BFSI и CPG (потребительские упакованные товары). До эпидемии коронавируса предполагалось, что в ближайшие годы ИТ-индустрия будет вливать огромные деньги в разработку технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Едва ли пандемия что-то изменит в общем сценарии развития отрасли — возможно, лишь ненадолго притормозит ее.

Роботизированная автоматизация технологических процессов (РАТП), которая существует уже почти два десятилетия, занимается обработкой информации в цифровом виде. Теперь для выполнения различных задач она сочетается с искусственным интеллектом (ИИ).

«РАТП растет со скоростью 60-65 процентов в годовом исчислении. Статистика показывает, что данные от РПА помогают принимать более обоснованные решения», — сказал Гэри Конвей, один из руководителей Automation Anywhere, на недавней конференции Nasscom.

Сам по себе ИИ обладает цифровыми и аналитическими возможностями для сбора структурированных и неструктурированных данных. РАТП может автоматизировать процессы и повторяющиеся задачи с помощью программного обеспечения («робот» в РАТП должен пониматься как программируемый робот). Обе технологии предназначены для увеличения объема производства. Объединенные вместе в новых бизнес-приложениях, они расширят возможности сквозных бизнес-процессов, помимо чтения электронных писем, распознавания речи и выполнения языковых переводов. РАТП выполняет задачи, данные которых поступают в ИИ, что, в свою очередь, помогает организации в принятии решений.

Комбинация РАТП-ИИ идентифицируется как «интеллектуальная автоматизация». Каждая часть цепочки создания стоимости интегрируется с интеллектуальной автоматизацией, чтобы переориентировать модель доходов.

«Интеллектуальная автоматизация (ИА) находится на подъеме. Сочетание ИА и человеческого интеллекта имеет первостепенное значение для организаций для достижения экономически эффективных решений», — сказал Шанмугам Нагараджан, соучредитель и главный специалист по персоналу компании [24]7.ai

Интеллектуальная автоматизация базируется на четырех столпах.

«Первый — инструмент управления бизнес-процессами, который отображает то, что нужно сделать. Второй — процесс РАТП, который предлагает более короткие технологии выхода на рынок, — отметил Сунил Д'Суза, вице-президент по трансформации бизнеса и информационным системам (MEA), Redington Gulf. — Искусственный интеллект — третий столп — важен для автоматизации, за которой следует интеграция, которая увеличивает эффективность процесса, одновременно снижая бумажную работу. Четвертый столп — интеграция. Как следует из названия, он объединяет все измерения».

Пандемия коронавируса привела к снижению прибыли и уровня эффективности, заставляя организации мыслить более стратегически, чем раньше. Ситуация требует реинжиниринга со стороны организаций для получения желаемых результатов в каждом сегменте цепочки создания стоимости.

Компании вынуждены задуматься о рационализации рабочих мест. Выживание бизнеса имеет решающее значение в течение следующих шести месяцев, поэтому становится необходимым инвестировать в правильные инструменты.

Альянсы и партнерства – что делать российской компании на индийском рынке

После реформ 2014 года, когда правительство Нарендры Моди расширило доступ иностранных компаний на рынок телекоммуникационных услуг Индии, открылись новые возможности для тех, кто готов инвестировать в индийский рынок. Теперь в области обработки данных, разработки программного обеспечения и компьютерных консультационных услуг, услуг по поставке программного обеспечения, бизнес- и управленческих консультационных услуг, услуг по исследованию рынка, технических испытаний и анализа разрешено открывать компании с полностью иностранным капиталом. Аналогичное правило действует и для работы в электронной коммерции.

Индия — сложный рынок для лучших индийских компаний, а тем более для компаний из-за рубежа. Предприниматели, не привыкшие к работе в экстремально-конкурентной и очень чувствительной к стоимости услуг и товаров среде, могут найти коммерческую культуру в Индии пугающей и крайне сложной.

Для успешного преодоления трудностей местной бизнес-среды имеет решающее значение выбор правильного местного партнера.

Локализуйте свою продукцию в соответствии с потребностями и предпочтениями потребителей. Индия — огромная и разнообразная страна, охватывающая множество различных идентичностей, языков, культур и религий. Важно избегать обобщений или допущений, поскольку местная практика и потребительское поведение могут существенно отличаться от региона к региону.

Выходите на индийский рынок для долгосрочного роста, а не для быстрого заработка. Индия, безусловно, не является местом для быстрого роста бизнеса — вам нужно инвестировать время и деньги в долгосрочную перспективу. Часто компаниям приходится идти на компромисс с потенциальной краткосрочной прибыльностью, чтобы занять свою долю рынка и утвердиться там. Учитывая сложность рынка, иностранным предпринимателям требуется время, чтобы понять окружающую среду и разработать правильную стратегию.

Сила и слабость индийского рынка — в его величине, низкой стоимости труда и конечной продукции. Эти уникальные особенности нужно обратить в свою пользу, вместо того, чтобы пытаться их переиграть. Технологические партнерства, совместные проекты, объединение идей и потенциала талантливой, относительно дешевой рабочей силы и огромного индийского рынка — залог развития успешного бизнеса.