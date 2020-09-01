Донбасс сегодня: шестеро бойцов ВСУ подорвались на мине, под Донецком найден труп солдата

Донбасс, 1 сентября. Украинские силовики продолжают нарушать перемирие. Армия Киева минирует местность, небоевые потери растут с каждым днем. Бойцы ВСУ торгуют наркотиками и оружием в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться сторонами конфликта, несмотря на нарушения украинскими вооруженными формированиями некоторых пунктов соглашения о перемирии. Киевские силовики продолжают использовать беспилотные летающие аппараты для ведения разведки позиций противника, а также для контроля качества маскировки тяжелой техники и вооружений на своей стороне во избежание фиксации ее наблюдателями ОБСЕ.

Кроме того, в луганском и донецком управлениях Народной милиции отмечают со ссылкой на данные международной мониторинговой миссии нахождение украинских военных на бывших позициях Вооруженных сил Украины на участках разведения в Золотом и Петровском. Также украинские «защитники» продолжают ставить под угрозу жизнь и здоровье местного населения в подконтрольных населенных пунктах. Согласно данным из последних отчетов ОБСЕ, в Новобахмутовке и Славном Донецкой области в жилых районах размещены бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боевые бронированные машины.

Бойцы ВСУ гибнут на своих минах

Боевых действий в Донбассе не фиксируется более месяца, прямых столкновений вооруженных сил противоборствующих сторон не было еще дольше, но украинские силовики продолжают гибнуть в зоне Операции объединенных сил и нести санитарные потери. Крупное ЧП произошло в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области, сообщает Народная милиция ЛНР.

Во время минирования местности рядом со своими позициями в результате детонации противопехотной осколочной мины ПОМ-2 четверо военнослужащих ранены, двое погибли. Мероприятия проводились ночью по приказу командиров одного из подразделений. Причиной называется отсутствие актуальных карт минно-взрывных заграждений. Кроме того, минирование проводилось не саперами, а механиками-водителями, которые не имеют соответствующей подготовки.

Небоевые потери ВСУ

Взрывы, связанные с проведением инженерных работ украинскими силовиками, также приводят к небоевым потерям, сообщает управление Народной милиции ДНР. В районе Верхнеторецкого на позициях 54-й бригады произошел взрыв, результатом которого стали ранения двоих военнослужащих.

Конфликт украинских военнослужащих в 25-й воздушно-десантной бригаде привел к трагедии. Два дня назад в результате внутренних разборок в бригаде с применением ножа скончался лейтенант Нащанский, сообщает луганское управление Народной милиции. А под Донецком в районе Марьинки на позициях 79-й десантно-штурмовой бригады обнаружен труп военнослужащего Бодрова. Результаты вскрытия показали смерть из-за передозировки наркотиков.

«Освободители» Украины торгуют наркотиками в зоне ООС

Что касается наркотиков — в украинской армии этого «добра» хватает. Недавняя проверка Военной службой правопорядка ВСУ личного состава 53-й механизированной бригады на предмет хранения и употребления наркотиков и алкоголя показала реальное положение дел в армии.

К примеру, у двоих задержанных в состоянии алкогольного опьянения солдат Гузько и Чевелии обнаружено более двух тысяч патронов к автомату, пистолет Макарова и шесть ручных гранат РГД-5. Также у военных нашли немалое количество конопли и амфетамина. Оказалось, что бойцы торговали наркотиками и обменивали их на оружие и боеприпасы. Предприимчивые бойцы переданы Службе безопасности Украины.