Москва, 1 сентября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести против Украины санкции за запрет образования на русском языке. Он считает, что международные структуры не в силах остановить дискриминацию, и Москва сама должна заступиться за русскоязычное население.

Миронов подчеркнул, что украинские власти нарушают главные права граждан — миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам российского политика, ничего не сделал из того, что обещал.

«Он (Зеленский. — Прим. ФАН) не остановил ни войну в Донбассе, ни дискриминацию русскоязычных жителей. Необходимо ввести санкции против Украины», — приводит пресс-служба Миронова его слова.

Лидер «Справедливой России» обратил внимание, что для языков Европейского союза есть привилегии. Так, например, для школ, где преподают на европейских языках, предусмотрены более комфортные условия перехода на обучение на украинском языке.

«Как они собираются останавливать войну, если они демонстративно усугубляют проблемы, которые к ней привели? Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчете, что они как-то повлияют на Киев», — констатировал Миронов.

Он заявил, что международные структуры и парламенты европейских стран не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине, ни в Прибалтике. По его мнению, защищать русскоязычное население на Украине должна Москва.

Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом школы для других нацменьшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут в течение трех лет вести обучение на своих языках. Для этой категории языков предусмотрен плавный переход на обучение на украинском языке.