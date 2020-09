Ученые рассказали о влиянии доброжелательности на карьеру 55

Москва, 1 сентября. Низкий уровень доброжелательности не помогает человеку выстраивать карьеру. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Они рассказали о влиянии доброжелательности на карьеру, изучив этот вопрос с точки зрения большой пятерки психологических качеств, которая представляет собой достаточно популярный инструмент среди специалистов. Он помогает выделить у человека пять независимых друг от друга характеристик. Речь идет о экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизме или невротизме, а также желании узнавать новое и получать опыт. Результаты исследования показали, что у людей с высоким показателем экстраверсии шанс занимать руководящие должности выше. Однако, как отметили ученые, от уровня доброжелательности это не зависело. Таким образом, ученые развеяли миф, что это качество вредит карьере. Ранее сообщалось, что специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование рынка труда и назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. До 150 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет, фронтенд-разработчик с опытом от двух лет может рассчитывать на зарплату от 130 до 150 тысяч рублей.

Автор: Артем Соловьев