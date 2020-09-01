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СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Бугульме

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СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Бугульме

Казань, 1 сентября. Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело из-за убийства предпринимателя из Бугульмы, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СУ СК РФ заявили, что 1 сентября в Бугульме было совершено нападение на местного предпринимателя, он получил огнестрельное ранение. Позже мужчина скончался в больнице. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в убийстве задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Самаре. Расследование дела взято на особый контроль прокуратуры Татарстана.

Источник: ТАСС
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