Военный эксперт раскрыл цель полетов авиации Запада у границ России

Россия должна усилить военную активность у границ США. Американские самолеты ведут разведку вдоль российских рубежей постоянно, и ее частота будет только нарастать в связи с ухудшением отношений России и Запада. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря приближение неопознанной цели к госгранице. В связи с этим для ее перехвата в воздух поднялся МиГ-31. Отмечается, что российские летчики идентифицировали воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«После разворота норвежского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в заявлении военного ведомства.

Военный эксперт констатирует, что такая ситуация имела место на всех западных границах страны. В частности, Россию постоянно тревожат в Черноморском регионе, на границе с Прибалтикой и в районе Баренцева моря.

«Понятно, что в Балтийском море сосредоточен наш самый мощный Северный флот. Он представляет серьезную угрозу коммуникациям НАТО в Атлантике. Корабли флота контролируют вход в Арктическую зону. Кроме того, там базируются наши стратегические лодки и ракетоносцы. В случае ядерной войны они будут наносить удары по территории США. Пентагону важно выявлять эти лодки. Поэтому самолеты западных стран ведут разведку там постоянно, и число полетов будет только расти, поскольку наши отношения с Западом ухудшаются», — отметил Александров.

Собеседник ФАН убежден, что в текущих условиях России нужно поактивнее «демонстрировать свою силу». Если на Западе увидят, что мы «начинаем отступать, то США будут дальше наглеть».

«Самолеты станут залетать в наше воздушное пространство, как США безнаказанно делали в начале 1950-х годов, поскольку в то время нам нечем было ответить. Потом мы стали к ним залетать, и им пришлось осторожничать, — сказал он. — Нам нужно повысить военную активность вдоль американских и норвежских берегов. Если США послали самолет, то мы должны поступить так же. Кроме того, рядом с ними должны постоянно ходить наши корабли и атомные лодки».

При этом Александров подчеркнул, у российских ВКС есть определенные правила, при которых можно уничтожать военные самолеты иностранных государств при залете в воздушное пространство страны.

«Если самолет нарушил воздушное пространство, то его вначале попытаются выдворить мирными способами, то есть путем подачи сигналов. Если он не будет на них отвечать, то вдоль трассы самолета дается очередь. Если после этого он не реагирует, то тогда самолет сбивают. Однако мы видим, что наши истребители выявляют самолеты противника уже на ранних стадиях, поскольку у нас так хорошо развита техника. Поэтому выпроваживать чужие самолеты нет смысла», — добавил он.

Ранее ВВС США распространили пресс-релиз, в котором назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». Речь идет об инциденте, который произошел в конце прошлой недели над Черным морем. Депутат Госдумы Александр Шерин назвал заявления американцев «вселенским плачем».