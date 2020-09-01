Таролог Абравитова предрекла скорый развод сына Валерии с невестой

Москва, 1 сентября. Пышная свадьба младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина вызвала неоднозначное впечатление у поклонников. Многих смутила избранница молодого человека Лиана Волкова.

Пользователи Сети напомнили, что прежде у Волковой были серьезные отношения с сыном действующего мэра Владивостока, гонщиком Артуром Гуменюком. Однако девушка вскоре предпочла его своему будущему мужу Шульгину.

Гадалка и таролог Марианна Абравитова сомневается, что брак Шульгина и Волковой продержится долго. По мнению таролога, причиной расставания станет характер девушки.

«Она из породы тех, кто прокладывает себе дорогу наверх очень цинично. Я бы назвала этот брак «ступенью». Такие люди не останавливаются и будучи в отношениях они всегда хотят большего, то, что лежит выше. Поэтому, конечно, они лезут по головам. Этот брак я бы не назвала ни крепким, ни долгим», — рассказала Абравитова Пятому каналу.

По словам гадалки, влюбленные смогут прожить вместе около двух лет. При этом она не исключила, что у пары появится ребенок.

Напомним, свадьба прошла 28 августа. Пара долгое время ждала снятия ограничений из-за коронавируса, чтобы сыграть пышную свадьбу. После регистрации брака в ЗАГСе молодожены и их гости устроили праздник под открытым небом. Ранее мама невесты Вера Волкова показала кадры со свадьбы. Она призналась, что для нее свадьба дочери ― большое счастье.