Гришаков оценил работу адвоката и свидетелей по делу Ефремова

Москва, 1 сентября. Судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова изобиловало «странными» показаниями свидетелей. Работу защиты подсудимого и выступление так называемых очевидцев прокомментировал в эфире Медиагруппы «Патриот» начальник юротдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков.

Он констатировал, что защитнику можно разными способами помогать подсудимому, только если это не выходит за рамки закона. «Обработка» свидетелей или махинации с документами делают из адвоката преступника.

Что касается свидетелей, то Гришаков сталкивался с некоторыми лицами, которые заведомо врали, но упорно отстаивали свое мнение. Однако подловить их на этом очень сложно.

«То, что говорит человек, он может в это верить. Я раз 20 указывал судьям о проведении экспертиз, о подлоге, и ни в одном суде мне не пошли навстречу. Судья не выносит определение, по которому возбуждаются уголовные дела. Может, не хотят затягивать, но мне кажется, это ангажированность суда», — поделился опытом эксперт.

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов обратил внимание на тонкий момент. В России есть ответственность за дачу ложных показаний. Однако нереально привлечь человека, который говорит в духе: «Мне кажется», «Я видел вот так».

Тут придется непросто доказать сам факт неправды, но найти обоснование, что человек заведомо говорил ложь.

«Я предсказывал, что даже появится человек, который возьмет на себя вину и скажет, что сидел за рулем. Возможно, этот человек может проживать на территории страны, с которой нет выдачи», — заявил Холодов.

Напомним, что Ефремов стал виновником смертельной аварии 8 июня. Пьяный артист на джипе вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.