Юрист Гуревич призвала лишать адвокатов лицензий за дискредитацию профессии

Санкт-Петербург, 1 сентября. Дискредитирующие профессию адвокаты должны лишаться лицензии. Об этом заявила адвокат Сталина Гуревич в ходе пресс-конференции на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?», которая состоялась 1 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».

Комментируя тактику защиты актера Михаила Ефремова, являющего виновником ДТП со смертельным исходом, адвокат Сталина Гуревич заявила, что в России назрела необходимость внесения изменений в законодательство, которые позволяли бы адвокатскому сообществу выводить из своих рядов недобросовестных адвокатов.

«Мы видим очень много случаев, когда деятельность отдельных адвокатов дискредитирует в целом адвокатское сообщество. Люди наблюдают громкие процессы и задаются вопросом: как же так, почему в вашей среде допускается подобное? Но мы ничего не можем с этим поделать», — пояснила Гуревич.

Федеральная и региональные палаты адвокатов, по ее словам, ограничены в праве лишать их лицензий. Адвокат призывает кардинально изменить ситуацию в данной сфере.

«Я вообще сторонник — не зря меня считают Гитлером от адвокатуры, того, что необходимо предпринимать жесточайшие меры по чистке нашей корпорации. Потому что есть адвокаты, для которых цель — не защита прав доверителей, что является основной деятельностью адвоката, а сделать себе имя и зарабатывать деньги. Для этого нужны изменения в законодательстве, я считаю, Совет адвокатской палаты в некоторых случаях должен иметь возможность оценивать качество оказываемой адвокатской помощи, даже без учета мнения доверителя в том числе. Потому что доверитель не обладает специальными познаниями», — добавила она.

Гуревич не исключает, что в ситуацию с поведением адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, можно было бы вмешаться, если бы профессиональному сообществу стало очевидно, что выбранная им тактика защиты вредит его клиенту. Однако действующее законодательство не позволяет этого сделать.