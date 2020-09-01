Юрист Гуревич призвала лишать адвокатов лицензий за дискредитацию профессии

Санкт-Петербург, 1 сентября. Дискредитирующие профессию адвокаты должны лишаться лицензии. Об этом заявила адвокат Сталина Гуревич в ходе пресс-конференции на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?», которая состоялась 1 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».
Комментируя тактику защиты актера Михаила Ефремова, являющего виновником ДТП со смертельным исходом, адвокат Сталина Гуревич заявила, что в России назрела необходимость внесения изменений в законодательство, которые позволяли бы адвокатскому сообществу выводить из своих рядов недобросовестных адвокатов.
«Мы видим очень много случаев, когда деятельность отдельных адвокатов дискредитирует в целом адвокатское сообщество. Люди наблюдают громкие процессы и задаются вопросом: как же так, почему в вашей среде допускается подобное? Но мы ничего не можем с этим поделать», — пояснила Гуревич.
Федеральная и региональные палаты адвокатов, по ее словам, ограничены в праве лишать их лицензий. Адвокат призывает кардинально изменить ситуацию в данной сфере.
«Я вообще сторонник — не зря меня считают Гитлером от адвокатуры, того, что необходимо предпринимать жесточайшие меры по чистке нашей корпорации. Потому что есть адвокаты, для которых цель — не защита прав доверителей, что является основной деятельностью адвоката, а сделать себе имя и зарабатывать деньги. Для этого нужны изменения в законодательстве, я считаю, Совет адвокатской палаты в некоторых случаях должен иметь возможность оценивать качество оказываемой адвокатской помощи, даже без учета мнения доверителя в том числе. Потому что доверитель не обладает специальными познаниями», — добавила она.
Гуревич не исключает, что в ситуацию с поведением адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, можно было бы вмешаться, если бы профессиональному сообществу стало очевидно, что выбранная им тактика защиты вредит его клиенту. Однако действующее законодательство не позволяет этого сделать.
«Сейчас мы не имеем право обсуждать качество оказываемой помощи, это запрещено кодексом адвокатской этики. Но если давать право Совета в каких-то определенных случаях принимать решение о качестве оказываемой помощи - это было бы в том числе в интересах доверителей», — уверена Гуревич.