ФАН объявляет номинантов на победу в конкурсе «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей представляет номинантов на победу в новом оперативном конкурсе «Хорошие новости России». Вновь открываем голосование, чтобы выбрать перспективных авторов региональных СМИ, которые освещают позитивную повестку жизни нашей страны.

Цель проекта ФАН «Хорошие новости России» — поддержать региональные издания и их авторов, которые ставят перед читателями важные вопросы, рассказывают о хороших людях и интересных начинаниях, просвещают, учат и развлекают — то есть выполняют задачу, которая изначально стоит перед средствами массовой информации.

Представляем очередные десять статей, опубликованных в последние дни августа и в первый день сентября 2020 года, которые заинтересовали экспертную комиссию журналистов ФАН. Теперь слово за читателями — именно им предстоит выбрать трех победителей. Автор публикации, набравшей больше всего голосов, получит 30 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 20 тысяч рублей, приз за третье место составит 10 тысяч рублей. Голосование продлится до вечера понедельника, 7 сентября 2020 года. Окончание — в 23 часа 59 минут.

С положением о конкурсе ФАН «Хорошие новости России» можно ознакомиться по ссылке.

Участниками нового конкурса стали:

1. «Вода Южного берега. Пьем из-под крана». «Крым Информ». Статья рассказывает, как нынешним летом снабжается водой Южный берег Крыма. Зря в Киеве радуются засухе в Крыму: хотя водопотребление Большой Ялты в летний период увеличивается втрое, воды хватает на всех. А качество воды такое, что ее везде можно пить прямо из-под крана.

2. «Пел «Восьмиклассницу» для своей Гармошки: три истории о безответной любви, рассказанные парнями из Калининграда». Автор: Михаил Баранов. Klops.ru («Клопс — новости Калининград»).

Забавные и поучительные истории мужчин, которые поделились, как пережили разрыв со своими возлюбленными после того, как отношения прервали девушки. Читатели и читательницы могут справедливо задаться вопросом, а так ли неправы девушки, решившие, что такие кавалеры их не устраивают?

3. «Храм науки и технологий: новая школа «Интеграция» открылась в Южных Воротах». Автор: Анастасия Кирсанова. Vtomske.ru («В Томске — городской портал»).

Репортаж об открытии 1 сентября новой высокотехнологичной школы «Интеграция» в томском микрорайоне Южные Ворота. Обучаться здесь будут более тысячи детей. Программы обучения для юных талантов разработаны совместно со специалистами ТУСУР (Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники).

4. «От паспарту до ню: история ижевской фотографии». Автор: Юрий Абашев. Susanin.news («Сусанин / Новости Удмуртской Республики»).

Удивительной красоты и информативности лонгрид, посвященный истории удмуртской фотографии. У фотографии в Ижевске есть своя историческая линия с собственными первооткрывателями, героями и идеологами, о которых рассказывается в статье. Естественно, материал великолепно иллюстрирован произведениями героев публикации.

5. «Мастера старого Томска. Чьими руками создано деревянное кружево?» Автор: Сергей Мальцев. Фото: Елена Фаткулина. Oobzor.city («Томский обзор»).

Пример, когда работа фотографа не менее важна для материала, чем работа журналиста. Потрясающие образцы деревянного зодчества Томска и истории их создателей — плотников, каменщиков, резчиков по дереву. Здания, которые воплощают замысел архитектора, до сих пор хранят следы работы рук мастеров. О них и рассказывается в статье.

6. «Югорский кондитер — о вкусном искусстве». Автор: Юлия Шмакова. Ugra-News.ru.

Вы тоже любите и умеете печь, а знакомые считают, что ваши торты гораздо вкуснее и красивее покупных? Тогда эта статья — для вас. Героиня материала — кондитер-любитель Светлана Ласкова из Ханты-Мансийска — быстро выросла из новичка в автора собственных рецептов. Светлана, превратившая хобби в источник дохода, развеяла распространенные мифы о своей профессии, рассказала, сложно ли создавать «вкусное искусство» и какой, по ее мнению, идеальный торт 2020 года.

Кстати, образование девушка получила образование по специальности «Информатика и вычислительная техника», но еще на третьем курсе университета решила круто изменить свою жизнь.

7. «Мое дело. Как накормить змею, исцелить от «поцелуя» лягушку и придумать новый бизнес — сверчковую ферму». Автор: Андрей Корчагин. Ulpravda.ru.

В полном смысле слова героическая история ульяновского спецпроекта «Мое дело». Елена Карлова четверть века проработала в торговле, но в какой-то момент, когда стало совсем тяжело, резко поменяла судьбу.

«У меня был в жизни очень сложный период: развелась, осталась без собственного жилья, одна с двумя детьми-инвалидами на руках, а тут еще инфаркт случился», — рассказывает Елена.

После всех бед она решила «перезагрузить» свою жизнь и стала тем, кем мечтала с детства — профессиональным ветеринаром. И не просто ветеринаром: кроме кошечек-собачек она лечит змей, ящериц, черепах, лягушек, других необычных животных. Занимается зоопсихологией, учит детей ответственному отношению к братьям нашим меньшим, планирует создать ферму по выращиванию сверчков…

«Сверчки — прекрасный высокобелковый корм, который едят черепахи, африканские и обычные ежи, другие экзотические животные. Сверчки востребованы не только в нашем регионе, но и по всей России. Дело получается сверхприбыльное!» — уверена неунывающая женщина.

8. «Житель Борисовки по собственной инициативе убирает мусор в общественных местах». Автор: Алексей Стопичев. Belpressa.ru.

Житель Белгородской области 30-летний Алексей Петровский старается заразить своим энтузиазмом земляков. Алексея в поселке знают многие: он многократный чемпион Борисовского района по классическому и пляжному волейболу. Сейчас работает тренером по физической подготовке, хотя по образованию экономист. Общественник не только сам заботится о чистоте окружающей среды, но также старается привить навыки ответственного экологического поведения воспитанникам и землякам.

9. «Дом лосося»: топляки изъять, жемчужнице — жить!» Автор: Лана Калинина. Фото участников экспедиции и Елены Голяминой. Kn51.ru.

Проект «Дом лосося» активистов из Мончегорска направлен на сохранение Симбозерского заказника. Участники проекта, цель которого — увеличение популяции дикого лосося за счет очищения среды его обитания, провели научную экспедицию на реках, впадающих в озеро Имандра. Репортаж об этом увлекательном и важном для экологии приключении публикует издание Мурманской области.

10. «Домогательства и стриптиз с клиентами: новосибирская таксистка рассказала пикантные подробности профессии». Om1.ru («Современный городской портал», Омск).

Пусть вас не смущает игривое название, это история женщины, которая твердо стоит на ногах, точнее — крепко держит в руках руль. Таксистка из Новосибирска Наталья Сафиулина заняла второе место на региональном этапе российского конкурса «Лучший таксист — 2020». В интервью Om1.ru она рассказала о тонкостях своей профессии, о том, как помогает людям преодолевать гендерные стереотипы, как защищается от домогательств и почему в пандемию не потеряла в доходах.

Итак, голосование начинается!