Адвокат Волкова рассказал, чем обернется «цирк в суде» для Ефремова

Санкт-Петербург, 1 сентября. Юрист Виолетта Волкова не исключает, что выбранная адвокатом актера Михаила Ефремова тактика глумления над потерпевшими и превращения суда в цирк приведет не к смягчению, а ужесточению приговора. Своими мыслями о судебном процессе она поделилась в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?».

«Сейчас дело Ефремова на такой стадии, что пациенту уже ничто не поможет, только молитва. То, что он больше или меньше побудет дома, для данного дела не играет никакого значения. У нас срок нахождения дома и в пенитенциарном учреждении, каким является колония-поселение, считается один к двум: то есть два дня дома — один в поселении. То если считать с начала июня – это всего 1,5 месяца срока, а сроки за это тяжкое преступление достаточно серьезные, от пяти лет», — прокомментировала Волкова намеренное затягивание защитой Ефремова процесса.

По словам адвоката, при определении степени вины судья обращает внимание как на поведение обвиняемого, так и его адвоката.

«Когда подзащитный глумится над потерпевшими, судья это видит и отмечает. Суд у нас — это судья, который сидит и на весь этот цирк смотрит», — пояснила она.

По мнению Волковой, судья примет к сведению и то обстоятельство, что так называемое деятельное раскаяние Ефремова, когда он перевел кому-то из потерпевших 200 тысяч рублей, всего лишь дополнительный штрих в тактике защиты, чтобы настаивать на смягчении наказания.

«Судья не обязан это учитывать. Что такое деятельное раскаяние, я хорошо узнала за 18 лет практики. Эти 200 тысяч с барского плеча, притом что адвокат раскрыл тайну своего гонорара в 4 млн рублей за процесс без положительного участия и 9 млн рублей с положительным, и перевел 200 тысяч рублей потерпевшим, просто чтобы обозначить раскаяние. Судья же это понимает. Да и какие договоренности могут быть с потерпевшими, которые снизили требования до одного рубля и требуют для него максимального наказания?» — задается вопросом адвокат.

Когда начинался судебный процесс, сама Виолетта Волкова и ее коллеги предполагали, что поскольку Михаил Ефремов совершил неумышленное убийство, он получит пять лет колонии-поселения и через два с половиной года выйдет на свободу.