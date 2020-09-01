Названа цена складного флагмана второго поклонения от Samsung

Москва, 1 сентября. Корейская компания Samsung представила второе поколение своего складного смартфона Galaxy Z Fold 2.

У новинки корпус состоит из двух панелей, которые соединены шарниром. Диагональ внутреннего дисплея Super AMOLED Infinity Flex составляет 7,6 дюйма, а внешнего — 6,23 дюйма. Отмечается, что в разложенном состоянии разрешение основного экрана — 2208х1768 пикселей. Кроме того, экран поддерживает частоту отображения 120 герц и HDR10+.

У складного смартфона от корейского производителя 12 Гб оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон оборудован камерой с тремя объективами, разрешение каждой равно 12 Мп. Это позволяет снимать видео с разрешением 4К и с частотой 60 кадров в секунду.

Компания назвала и цену нового флагманского смартфона — 180 тысяч рублей. Планируется, что телефон можно будет приобрести уже 18 сентября. На рынке он будет представлен в двух цветах — в черном и бронзовом.

В начале августа сообщалось, что Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra в ходе онлайн-презентации.