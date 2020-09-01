СК попросил суд арестовать следователя Эфендиева

Москва, 1 сентября. Следственный комитет РФ попросил арестовать следователя Грея Эфендиев. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничества во взяточничестве).

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Обвиняемого доставили в суд. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности. При этом указанное лицо обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.