Эксперт рассказал, что спровоцирует развитие микроэлектроники в России

Подготовка высококвалифицированных кадров и серьезная технологическая база позволят России сократить отставание от западных стран в сфере развития микроэлектроники. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в курируемом им городе будут готовить инженеров для разработки отечественной микроэлектроники. Его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если хотя бы 100 человек будут готовиться в Севастополе, а может, и больше, если такие центры контрольные приема, оборудование, софт и все, что необходимо для этого, нам передадут, мы будем готовы эту задачу решать», — сказал он.

Сейчас указанную специальность изучает всего десять человек. В свою очередь Роман Романов в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «это очень правильная и своевременная инициатива», потому что в сфере разработки качественной микроэлектроники бытового характера Россия довольно сильно отставала как от Азии, так и от стран Запада.

«Инициатива Развожаева о том, что нужно создавать подготовленные, качественные кадры, которые в будущем должны будут совершить рывок в российской микроэлектронике. Плюс, если мы взглянем на ситуацию в отрасли в целом, то увидим, что в принципе ситуация в России за последние десять лет начала меняться в положительную сторону. Если раньше у нас совсем не было технологической базы и мы находились в ситуации, когда страна в принципе не обладала качественными технологиями, то в последние лет десять это отставание начало очень быстро ликвидироваться. Здесь можно вспомнить и знаменитую компанию «Т-платформы», которая создавала суперкомпьютеры для США, Бельгии, Германии и других стран Запада. Можно вспомнить их же процессор «Байкал», который они поставляли на международные рынки для интернета-вещей», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН также добавил, что главная проблема России в том, что, несмотря на наращивание технологической базы, в стране очень мало инженеров, способных продолжать развитие «железа».

«И Развожаев как раз говорит, что нам необходимо создать качественные пункты для подготовки специалистов высокого профиля. И Севастополь, на мой взгляд, своей уникальной экономической ситуацией в том положении, в котором находится город, в условиях тех инвестиций, которые прямо сейчас идут со всей России на развитие этого центра, там можно создать уникальный цифровой кластер. Причем инициатива Развожаева не о том, что нужно вкладывать деньги в технологии, которые начнут отдавать деньги уже сегодня, это некая попытка создать будущее, ту самую цифровую Россию или цифровой рывок, о котором говорил президент. Так что инициативу можно оценивать с положительной точки зрения», — заключил Романов.

Ранее стало известно, что Севастопольский государственный университет (СевГУ) и производственно-техническое предприятие «Гранит» займутся созданием дизайн-центра микроэлектроники на базе предприятия. Он способен решать задачи импортозамещения для безопасности страны, так как разработки по направлениям центра и подготовка специалистов помогут обеспечить военный и гражданский секторы электронной промышленности России компонентной базой.