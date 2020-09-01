Савченко раскритиковали за фото с огромными крыльями

Киев, 1 сентября. Бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко засмеяли за необычное фото с огромными крыльями во время путешествия по Украине.
Политик опубликовала в своем профиле в Instagram фотографии, сделанные во время путешествия по Херсонской области. На одном из снимков Савченко в зеленом комбинезоне стоит на краю склона, раскинув руки. За плечами у нее красуются черные крылья.
В комментариях под публикацией 39-летней украинки пользователи Сети раскритиковали женщину за несуразный внешний вид. Комментаторы также прошлись по внешности политика, напомнив, что Савченко держала голодовку.
«Это все очень хорошо, но Надюше надо похудеть», — пишет Ирина Екимова.
«А вы точно та Надя, которая голодала?» — интересуется Екатерина Волкова.
Особое внимание интернет-пользователи уделили крыльям Савченко.
«Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже. Эта птица умрет от скуки… Потому что летать не сможет», — указал Андрей Блащук.
«К тем крыльям нужно еще ракету от Илона Маска, и на Марс. Мы еще не готовы к таким дарам на Земле», — пошутил Семен Конышев.