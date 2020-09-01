Пресняковы рассказали о проблемах со здоровьем у беременной Подольской

Москва, 1 сентября. Известная российская певица Наталья Подольская скрывала от родственников проблемы со здоровьем, которые ее мучили на ранних сроках беременности. Об этом сообщила ее свекровь Елена Преснякова.

По ее словам, первые месяцы беременности Подольской были связаны с большими переживаниями, так как у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Она даже встать не могла», — рассказала Преснякова в эфире программы «Секрет на миллион».

Она также добавила, что в настоящее время певица хорошо себя чувствует, а здоровью ребенка ничего не угрожает. По ее словам, Подольская отправилась на отдых к морю, чтобы набраться сил перед родами.

Стоит отметить, что певица до сих пор не раскрывает подробности своей беременности, поэтому фанаты не знают, какого пола будет ребенок. Многие предполагают, что знаменитость может ждать рождения двойни.

Известны лишь предпочтения отца ребенка, мужа певицы Владимира Преснякова. На данный момент у него уже есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте, а также у пары есть совместный ребенок, пятилетний сын Артемий. Теперь Пресняков мечтает о рождении дочери. О скором пополнении в семье стало известно 14 августа, когда певица опубликовала снимок в обтягивающем купальнике. Также она объяснила, почему решилась вновь родить.