Иосиф Пригожин показал видео со слезами Валерии на свадьбе сына

Москва, 1 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал трогательное семейное видео. На ролике его жена Валерия пела на свадьбе собственного сына Арсения и не смогла сдержать слез. Он отметил, что плакали во время первого танца молодоженов все присутствовавшие.

«На этом моменте плакал весь зал. Что может быть более трогательным, когда мама поет для собственного сына, а он с молодой женой кружится в первом танце молодоженов? Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что разделили с нами эти светлые и радостные минуты. P.S. Маме отдельная похвала за то, что несмотря на душившие ее слезы, смогла допеть до конца», — написал Пригожин.

Многие фолловеры согласились, что момент был действительно трогательным. Одна из пользовательниц призналась, что смотрела видео и плакала. Некоторые не забыли похвалить маму-певицу.

«Так трогательно, прямо мурашки по коже. Любви и счастья вам всем», — написала пожелание поклонница.

«Прекрасная песня! Пара красивая! Желаю пройти вместе долгий жизненный путь, преодолеть все преграды с легкостью!» — поддержала еще одна пользовательница.

«Мамочка молодец, очень чувственно, до слез, берегите свою любовь, будьте счастливы!» — пожелала поклонница.

Отметим, что ранее поклонники выразили восторг по поводу наряда, в котором исполнительница пошла на свадьбу сына. Фанаты отметили ее вкус и элегантность.