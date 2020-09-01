В РУДН рассказали о подготовке к учебному году в новых реалиях

В Российском университете дружбы народов новый учебный год начался традиционно — 1 сентября в очном формате. И все же учебный сезон 2020-2021 отличается от прошлых — он стартует в новой санитарно-эпидемиологической реальности. Какие нововведения ждут учащихся вуза и когда смогут приступить к занятиям зарубежные студенты, которые не могут приехать в Россию из-за пандемии? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В июле Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах. А в августе в ходе совещания с членами правительства вопрос подготовки учебных заведений к новому учебному году поднял и президент Владимир Путин. Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов рассказал ФАН, что в этом году особое внимание при подготовке вуза к приходу студентов уделили санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Допуск во все помещения РУДН разрешен только в средствах индивидуальной защиты, — сказал Ястребов. — К новому учебному году готовы все учебные корпуса университета: закуплены маски и перчатки, расставлены санитайзеры, контейнеры для утилизации СИЗ, нанесена разметка, созданы графики проветривания и санитарной обработки и алгоритмы действий при выявлении симптомов простудных заболеваний».

Он добавил, что при входе в корпуса университетов проводится контроль температуры тела, а между сменами — санитарная обработка помещений.

«Кроме того, обучен отдельный волонтерских отряд, который будет помогать соблюдать правила нахождения в университете. Каждые выходные планируется генеральная уборка помещений, — подчеркнул собеседник ФАН. — Все студенты, которые будут заселяться в общежития, должны предоставить 3-дневную справку об отсутствии COVID-19 либо пройти 2-х недельную изоляцию. РУДН подготовил отдельный корпус общежития для изолированного проживания студентов».

Новый учебный год начался очно — в Минобрнауки о том, что перевода на дистанционное обучение не будет, говорили еще летом. Переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса тоже не планировалось.

«Первокурсники РУДН начинают учиться очно, — подтвердил ректор университета. — При желании или в случае необходимости они смогут перейти на дистанционное обучение по индивидуальному учебному плану. Старшекурсники, в том числе и иностранцы, будут учиться с максимальным применением цифровых технологий».

Ястребов также рассказал, что по некоторым дисциплинам для студентов будут организованы очные занятия с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора — например, по анатомии человека, биологии, общей и неорганической химии. Лабораторные работы и практикумы по физике и химии также будут идти в очном формате. А вот посвящение в студенты РУДН впервые пройдет онлайн.

«Расписание в РУДН составлено в три смены по шестидневному графику. Преподаватели будут дополнительно проводить онлайн-консультации по каждому предмету. Постепенный возврат к очной учебе предполагается с 1 ноября. Все преподаватели старше 65 лет будут работать дистанционно», — добавил ректор.

Кроме того, продолжается приемная кампания для иностранных студентов. Из-за пандемии коронавирусной инфекции не все смогли приехать в Россию.

«Обычно новые иностранные студенты год учатся на подготовительном факультете, где изучают русский язык и базовые предметы по специальности, — пояснил собеседник ФАН. — В этом году РУДН впервые создал Цифровой подготовительный факультет — все учебные материалы разбиты на 18 интерактивных модулей. Иностранцы могут начать учиться еще до приезда в Москву, а на следующий год зачислиться на 1 курс основных факультетов».

Отметим, что в РУДН обучается более 33000 студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров из 158 стран мира.

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