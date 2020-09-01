Шесть лет исполнилось со дня освобождения аэропорта Луганска

Шесть лет назад, 1 сентября 2014 года, ополчение ЛНР вошло в разрушенный международный аэропорт Луганска. Для жителей города этот день стал днем освобождения от ужаса, в котором они жили после начала конфликта в Донбассе. Русские добровольцы помогли русскоязычным жителям ЛНР отвоевать свою свободу и защитить город от украинских карателей, которых Киев послал «зачистить» Донбасс и уничтожить всех, кто не принял фашистский государственный переворот на Украине.

О ситуации на Луганщине летом 2014 года, преступлениях украинских добровольческих батальонов и о том, как защитники Донбасса спасли ЛНР от неизбежного геноцида, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

Луганск в осаде

Лето 2014 года стало временем страшных испытаний для жителей Донбасса. Когда новая киевская власть начала карательную операцию против ДНР и ЛНР, жителям Луганска и русскоязычному населению региона постоянно грозил геноцид со стороны украинских нацистов, действовавших в составе добровольческих батальонов.

По городу непрерывно велся огонь из тяжелого вооружения. Местным жителям было некуда бежать и негде укрыться от снарядов. Украинские боевики расстреливали гражданские автомобили и истребляли людей, пытавшихся уйти из зоны боевых действий по трассе на Краснодон.

По городу и окрестностям наносила удар за ударом украинская боевая авиация. 2 июня украинские ВВС нанесен удар по зданию Луганской ОГА — каратели пытались уничтожить руководство Луганской народной республики, и их не остановило даже то, что перед зданием администрации находится самая большая детская площадка в городе. В результате авиаудара погибли восемь человек, 20 мирных жителей получили ранения.

2 июля был нанесен удар по Станице Луганской, погибло не менее 12 человек.

15 июля авиация нанесла удар по жилому дому в селе Снежное, убив 11 человек. 18 июля — новый удар по жилым кварталам Луганска, погибло более 20 мирных жителей, а наблюдатели ОБСЕ вынуждены были вместе с местными и российскими журналистами прятаться в бомбоубежищах.

Международный аэропорт Луганска стал ключевым опорным пунктом украинских карателей. На территории воздушной гавани, по разным источникам, базировались от 400 до 800 бойцов украинского спецназа, танки и тяжелое вооружение. Контролировавшая аэропорт группировка получала снабжение по воздуху и поддерживала действия ВСУ и добробатов, блокировавших город и истреблявших его жителей.

Положение защитников Луганска было отчаянным – в городе не хватало ни оружия, ни боеприпасов, у ополчения было крайне мало боевой техники и тяжелого вооружения, недостатка в котором не испытывали украинские силы. К середине июня город был блокирован со всех сторон. В ополчение защищать город шли простые шахтеры, рабочие, служащие местных предприятий, у которых не было никакой воинской подготовки и тем более боевого опыта. Если бы не помощь русских добровольцев, население Луганска было бы истреблено.

Зверства украинских карателей

Добровольческие батальоны украинских националистов, такие как «Айдар», «Азов», «Днепр», «Луганск», «Торнадо», ДУК «Правый сектор»1 (запрещен в РФ) долгое время готовились к боевым действиям на востоке Украины. Националисты выполняли задачу, поставленную новой властью Украины — зачистить Донбасс от тех, кто не принял Майдан и хотел сохранить свой язык, культуру и историческую память. Целью карателей был каждый житель восточной Украины, который разговаривал на русском языке — русскоязычных грабили, насиловали, пытали и убивали.

По словам местных стариков, к началу лета 2014 года добробаты своей жестокостью затмили даже немецких нацистов. При захвате поселка Счастье боевики нацбатальона «Айдар» десятками расстреливали мирных жителей на улицах — погибло больше 100 человек.

В занятых ими поселках — Лутугино, Хрящеватом и Новосветловке, — боевики из «Айдара» и других батальонов развернули террор против местного населения. Местных жителей, заподозренных в связях с «сепарами», избивали, пытали и убивали, их дома грабили. Луганчане до сих пор с ужасом вспоминают о мародерах из нацбатальонов. Правозащитные организации, такие как Amnesty International, фиксировали эти преступления, однако Запад не предпринимал ничего, чтобы остановить распоясавшихся нацистов.

Даже в Киеве вынуждены были отреагировать на разгул террора в Донбассе, когда стало известно о преступлениях роты МВД Украины «Торнадо». Собранная из уголовников группировка «правоохранителей» повторила кровавую славу батальона «Нахтигаль» ОУН1 (запрещена в РФ). Каратели «прославились» не только пытками и убийствами, но и бесчисленными извращенными преступлениям на сексуальной почве в отношении и женщин, и мужчин. Свои деяния, описанные после событий 2014 года в книге «Обыкновенный фашизм», боевики «Торнадо» не стеснялись фиксировать на видео.

«В подвальном помещении Привольнянской школы были заготовлены средства для совершения насильственных действий, нанесения побоев, пыток, причинения телесных повреждений. К наиболее жестоким формам насилия относится совершение половых преступлений против лиц мужского пола в особо извращенной форме, что записывалось на видео мобильными телефонами и другими средствами, — признавал впоследствии главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. — Откровенно скажу — абсолютно дикие для обычных людей деяния… мужчину в подвале школы, где базируется «Торнадо», приковали к спортивному снаряду, изнасиловали неестественным путем, после чего убили. Мне тяжело об этом говорить. Но мы знаем, как минимум, о десяти людях, над которыми «торнадовцы» совершали подобные действия».

В своих отчетах правозащитники подчеркивают, что МВД Украины сохраняло возможность работать в восточной Украине. Однако вместо того, чтобы защитить граждан своей страны от нацистов, правоохранители сами занимались убийствами и мародерством. Лишь немногие из них понесли наказание за свои преступления.

«В период с апреля 2014 по декабрь 2016 года за преступления в Донецкой и Луганской области Украины были привлечены: 45 сотрудников правоохранительных органов и двое военнослужащих за «нелегальное удержание или похищение человека», один правоохранитель за «насильственное извращенное удовлетворение сексуального желания», четыре сотрудника правоохранительных органов за «принуждение к сексуальному контакту», — сообщает в своем отчете Украинский Хельсинский союз.— Большинство из привлеченных к ответственности совершили свои преступления в районе Луганска».

Во всех случаях жертвами карателей в первую очередь становились мирные жители Луганской области. При обстрелах и воздушных налетах гибли дети: с начала 2014 года в ЛНР были убиты 34 ребенка. Позже убитым «Ангелам Донбасса» был поставлен памятник в Луганске.

Правозащитники прямо называют тех, на ком лежит вина за преступления, совершенные против населения Донбасса: врио президента Украины Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, президент Петр Порошенко, министр обороны Валерий Гелетей; командующий Сухопутных сил Анатолий Пушняков. Ни один из них не был привлечен к ответственности за военные преступления, совершенные в Донбассе украинскими силовиками, находившимися под их командованием. И лишь незначительная часть дел, возбужденных на Украине в отношении исполнителей этих зверств, дошла до суда.

Героизм русских добровольцев

Многие граждане России не смогли остаться в стороне, наблюдая жестокость, с которой каратели уничтожают население восточной Украины. Сотни русских добровольцев отправились на передовую, чтобы спасти народ Донбасса, женщин, стариков и детей от убийств и насилия. Весной-летом 2014 года по меньшей мере каждый шестой защитник ДНР и ЛНР приехал на войну из России.

Многие из добровольцев были ветеранами войн в Чечне и других военных конфликтов. Своим боевым опытом они смогли помочь защитникам осажденного Луганска. Россияне занимались организацией обороны, обучали ополчение основам ведения боевых действий, создали первые диверсионно-разведывательные группы, которые наносили болезненные удары по украинским нацистам.

Благодаря поддержке русских добровольцев ополчению удалось переломить ситуацию под Луганском. После успешных действий в Изварино, Новосветловке и Хрящеватом отрядами ополчения был надежно блокирован район аэропорта. Украинская группировка раз за разом предпринимала попытки вырваться из осажденной воздушной гавани. 31 августа, не сумев сломить сопротивление защитников Луганска, украинские войска запросили «зеленый коридор» и бежали, подорвав взлетно-посадочную полосу аэропорта. При поспешном отступлении каратели бросили своих тяжелораненых и заминировали тела некоторых убитых, пытаясь нанести урон ополченцам даже после своего поражения.

1 сентября 2014 года территория разрушенного международного аэропорта Луганска оказалась под контролем ополчения ЛНР — пала главная крепость карателей на востоке Украины. Только тогда жители города смогли впервые за несколько месяцев спать спокойно, не опасаясь, что украинский снаряд обрушится на их дом, убьет их детей или близких. Благодаря доблести русских добровольцев, которые протянули руку помощи Донбассу в самый отчаянный момент, враг был отброшен от города. Жителям освобожденных сел больше не приходилось бояться грабежей, насилия и убийств, которые творили нацбатальоны.

Отбросив безжалостного врага от Луганска, остановив наступление ВСУ, добровольцы в массе своей покинули Донбасс. Их целью и задачей была защита русских людей, и они с доблестью выполнили ее, не пытаясь извлечь выгоду из своей победы и дав жителям восточной Украины возможность самим строить мирную жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.