Эксперты раскрыли способы политической манипуляции в Telegram

После официального решения об отмене блокировки Telegram в России мессенджер получил новых пользователей по всему миру и стал крайне перспективным инструментом политической манипуляции не только в нашей стране, но и за рубежом — об этом говорится в исследовании Центра развития политического капитала.

Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Анонимные каналы как альтернатива традиционным СМИ

По мнению экспертов, политическим инструментом этот мессенджер сделали функции «публичных каналов». Они позволяют анонимно рассылать сообщения неограниченному числу пользователей, а также создавать чаты каналов, где специально обученные боты делают информационные вбросы, формируя общественное мнение и дискурс.

Telegram стал ведущей площадкой анонимных политических и новостных каналов — альтернативы традиционным СМИ. Эксперты отметили их рост после принятия Госдумой Федерального закона от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

По данным TON Whitepaper, которые приводятся в исследовании Центра развития политического капитала, в конце I квартала 2020 года количество пользователей Telegram составило 400 млн человек, и каждый день появляется от 500 тысяч новых пользователей — в том числе фейковые аккаунты, боты, вторые и последующие аккаунты у одного пользователя. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют 70 млрд сообщений, а сумма просмотров в каналах достигает 30 млрд ежемесячно.

«Telegram широко известен именно в контексте политических каналов. При этом опросы пользователей мессенджера показали, что в сфере политики задействован всего 1% опрошенных, — считают аналитики Центра развития политического капитала. — Однако стоит сделать поправку на в целом небольшую их распространенность по сравнению с работниками коммерческого сектора, а также нежелание большинства опрошенных выдавать свое амплуа».

Руководитель ЦРПК Элеонора Кавшар считает, что Telegram в России стал популярным инструментом политического воздействия на население, группы влияния, СМИ и даже органы власти. С его помощью «регулируются» взгляды и настроения людей по поводу политических событий и государственных решений.

«В нашем исследовании мы на конкретных примерах рассмотрели, как это работает в российской политике, — прокомментировала она ФАН. — Для этих политических акторов это дополнительный канал коммуникации с населением, сообществами, журналистами и т. д., с помощью которого формируется «нужный» образ власти».

Кроме того, мессенджер обеспечивает «касание» с новой аудиторией, добавила Кавшар.

«Как правило, на новостные, политические каналы подписываются журналисты, эксперты, гражданские и медиаактивисты, блогеры, политики, государственные и муниципальные служащие, бизнесмены, — пояснила собеседница ФАН. — Многие из перечисленных не используют социальные сети, а предпочитают именно Telegram для получения необходимой информации».

Власть пришла в Telegram, но еще учится им пользоваться

С момента разблокировки Telegram в России свои официальные паблики завели органы государственной власти регионов и местного самоуправления. Они используют мессенджер как канал коммуникации для формирования нужного политического образа. Свои каналы имеют правительства Тульской области, Камчатского края, Крыма, Дагестана и другие — всего в Telegram вышли более 16 российских регионов.

«Этот мейнстрим коснулся и высших должностных лиц субъектов федерации, особенно тех, кто в 2020 году участвует в предвыборной гонке, также использующих этот инструмент для информирования населения, выстраивания коммуникации и, как следствие, самопиара, используя высокий медийный потенциал мессенджера», — говорится в исследовании ЦРПК.

В качестве примеров аналитики приводятся каналы врио губернаторов Архангельской области Александра Цыбульского, Камчатского края Владимира Солодова, Хабаровского края Михаила Дегтярева, Калужской области Владислава Шапша. При этом эксперты отмечают, что большинство каналов органов власти не вызывают большого интереса у пользователей: они воспринимаются как попытка подменить формат площадки и не размещать уникальную информацию (что как раз стало отличительной особенностью мессенджера). В итоге пользователи уходят к анонимным инсайдерским каналам, которые зачастую предвзято освещают политические события, говорится в исследовании.

К ТГ-каналам, влияющим на формирование политической повестки в России и странах СНГ, эксперты отнесли такие крупные площадки, как «Незыгарь», «Бойлерная», «Караульный» и «Медиатехнолог», но помимо них в мессенджере есть тысячи каналов разной тематики и аудитории. Даже у тех из них, на которые подписаны всего несколько сотен подписчиков, есть возможность распространить ценные новостные поводы на широкую аудиторию с помощью системы обмена публикациями.

«Telegram уже стал политическим инструментом, выполняющим специфические функции. Выполняя информационную функцию, мессенджер делает политическое знание (некогда элитарное) доступным массовому пользователю, тем самым добавляя поляризованности обществу. Довольно часто авторы каналов распространяют фейковую информацию, при том, что Telegram обладает высоким уровнем доверия, так как информация, полученная из него, не требует перепроверки», — считают в ЦРПК.

Политическая культура России формируется в мессенджере?

Telegram становится площадкой взаимодействия политических элит, уверены эксперты. В нем одни группы влияния «передают приветы» другим, проводятся информационные атаки, активируются протестные настроения. В качестве иллюстрации в исследовании ЦРПК приводится пример публикаций псевдорейтингов кандидатов по регионам во время президентской кампании с целью активизировать протестный или неопределившийся электорат, повысить явку.

«В дальнейшем многие региональные каналы использовали ту же технологию для управления электоратом на местных выборах», — указывают аналитики.

Научный руководитель Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев считает, что основные процессы избирательной кампании Единого дня голосования этого года проходят в Интернете — и прежде всего через мессенджеры.

«Все политические партии осознают это и все максимально наращивают свое присутствие, в том числе в ключевом мессенджере Telegram, — прокомментировал Белоконев в разговоре с ФАН. — С одной стороны, парламентские партии имеют определенную фору в этой связи, поскольку у них больше информационных, политических, организационных возможностей для этого. С другой стороны, именно цифровые технологии дают возможность непарламентским и новым партийным структурам сократить разрыв в ресурсах, оперативности выхода на аудиторию и влияния на мнения и настроения граждан».

По мнению собеседника агентства, новое значение средств коммуникации и влияние цифровых технологий на выборы может привести к сюрпризам уже в сентябре 2020 года. Политологи уже наблюдали, как Telegram использовался для давления на органы власти путем создания общественного резонанса и длительного «подогревания» его через опросы, рейтинги, экспертные и псевдоэкспертные мнения.

«Вспомним ситуацию мая 2020 года, с объединением НАО и Архангельской области, — напоминают в ЦРПК. — Элиты НАО, лоббисты ТЭК восприняли весьма отрицательно такое решение, а ряд Telegram-каналов спаразитировали на ситуации. Именно в этот период начинается информационная атака на глав регионов, что способствовало активизации протестного настроения жителей и приостановке вопроса с объединением на неопределенный срок».

Вами командует бот

Одним из механизмов воздействия на общественное мнение в Telegram-каналах аналитики называют использование ботов, реже — специально нанятых людей, которые воздействуют на читателей в ходе обсуждения новостей в чатах. Первая стадия формирования общественного мнения — публикация необходимой новости, дальше воздействие продолжается в обсуждении.

«Пример использования этой технологии прослеживается в Республике Беларусь, — комментируют в ЦРПК. — Сначала размещается новость о политических событиях в Белоруссии с негативной политической окраской, затем происходит обсуждение в группе канала, где боты добавляют негатива к восприятию этой новости, окончательно очерняя событие. Если же кто-то пытается им возразить, то все боты начинают «атаковать» человека, заставляя его изменить свое мнение и принять их точку зрения по вопросу. Кстати, белорусский президент Александр Лукашенко обвинил канал «Незыгарь» во вбросах недостоверной информации о счетах его младшего сына в швейцарском банке, которая негативно повлияла на его рейтинги».

Российский пример политического использования Telegram — ситуация с задержанием экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Все началось с того, что подконтрольные каналы в Хабаровском крае, популярные оппозиционные каналы начали публиковать посты с информацией о возможных акциях, митингах в «поддержку Фургала», сводки с протестов, проводить онлайн-опросы, скрытно мобилизуя массы. Также одним из стимулирующих факторов активности населения стали чаты, созданные в мессенджере, где велась активная работа, управление протестными акциями», — говорится в исследовании.

Политологи считают, что Telegram уже обладает высоким политическим потенциалом и возможностями для формирования смыслов и мнений, манипулирования ими, а также организации различных форм политического участия населения, включая управление протестными настроениями. Владение данным ресурсом, умение эффективно использовать его функционал дает значительное преимущество над теми, кто пренебрегает подобными возможностями, уверены эксперты.

Напомним, в 2018 году Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа последнего предоставить ФСБ ключи шифрования для расследования теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Несмотря на попытки прекратить его функционирование и ограничить доступ для россиян, мессенджер продолжал работать. В июне 2020 года решение о блокировке Telegram было отменено. Мониторинг мессенджера, по заявлению президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ведут Кремль и ФСБ.