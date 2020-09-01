Российские учения вынудили Швецию усилить обороноспособность

Стокгольм, 1 сентября. Учения Вооруженных сил России в Балтийском море являются тревожным сигналом для Швеции. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.

По его словам, российские учения являются «тревожным сигналом» и вынуждают Швецию изменить свою оборонную политику.

«Россия недавно проводила учения на Балтике и послала нам тем самым определенный сигнал, на который мы можем ответить. Мы будет защищать суверенитет и территориальную целостность Швеции», — пояснил министр.

Он также добавил, что в Швеции при значительной поддержке общества был восстановлен обязательный призыв в армию. Кроме того, Швеция продолжает разработку и строительство собственной военной техники, передает «Царьград».

«Мы не могли не увеличить обороноспособность. Вот почему мы вернули воинскую обязанность, кстати при широкой поддержке общества», — добавил министр.

Стоит отметить, что учения с участием российских десантных кораблей, а также политическая ситуация в Белоруссии послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд. В Минобороны Швеции отметили, что российские учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на остров Готланд.

Напомним, в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.