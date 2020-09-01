Ученые назвали историю веб-браузера аналогом биотермических данных

Москва, 1 сентября. Идентифицировать личность человека можно не только по отпечаткам пальцев или голосу, но и по истории браузера. Мало кто знает, что «слепок личности» можно обнаружить в списке посещенных сайтов. Изучением этого вопроса занимались эксперты из компании Mozilla, которая в свое время разработала популярный веб-браузер Firefox.

Исследование, опубликованное специалистами Mozilla, показывает, что биометрические данные человека можно обнаружить в истории браузера. Такой способ может помочь безошибочно идентифицировать 99% интернет-пользователей. Это говорит о том, что в большинстве случаев список посещаемых сайтов является полностью уникальным для каждого человека.

Эксперты в сфере безопасности данных давно уже указывали на этот факт. По их мнению, история веб-браузера только на первый взгляд представляет собой «безобидные» данные, однако в руках специалистов эта информация превращается в мощный инструмент. Подобные данные можно использовать для составления «цифрового образа» человека, передает Planet Today.

Отмечается, что история браузера практически не меняется со временем, благодаря чему ее можно применять для эффективного отслеживания пользователей. Эксперты сходятся во мнении, что история посещенных сайтов по точности идентификации является аналогом биометрических данных.

Ученые говорят, что пользователям необходимо относиться к истории браузера с той же серьезностью, что и к любым другим конфиденциальным данным.