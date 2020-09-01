Эксперты объяснили, почему дело Ефремова превратилось в «цирк»

Суд над актером Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП, превратился во второсортный сериал, где в главных ролях сам обвиняемый, его адвокат и защитник потерпевшей стороны. Трагедия с очевидным виновным превращается в фарс.

Дело Ефремова унижает российское правосудие? Почему адвокаты-клоуны не лишаются статуса? Александр Добровинский защищает интересы потерпевших или же рекламирует себя? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

«Фрики не редкость»

Юрист Виолетта Волкова, комментируя личность адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, выразила надежду, что ей никогда не выпадет возможность познакомиться с Пашаевым.

«Сейчас открыто дисциплинарное производство в его отношении. Его судьбу решит Совет палаты адвокатов, членом которой он является. Фрики не редкость, как и в обычном обществе. В палате адвокат сдает экзамен, его профессионально оценивают. Вопросы можно зазубрить. А дальше вступают в силу профессиональные и человеческие качества. И мы понимаем, что он хамоват. Он, может быть, просто болен, у нас есть коллеги, которых мы не можем оценить с точки зрения психиатрического заболевания», — пояснила Волкова.

По ее словам, если есть желание вернуть деньги за услуги адвоката, нужно обратиться в палату адвокатов, к которой он приписан. Юристы разберут, что он сделал, а что — нет.

«Нас порядка 80 тысяч по всей России, около 30 тысяч в Москве. Чуть меньше в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и остальное на всю Россию. На одного адвоката иногда приходится такая территория, что бывает сложно. Иногда адвоката назначают (госзащитник).

Пиар и поиск наживы

Адвокат Сталина Гуревич, отвечая на вопрос, как адвокатское сообщество избавляется от коллег-фриков, рассказала, что в адвокатском сообществе установилось достаточно либеральное отношение.

«Нужно установить нарушение. Нужно, чтобы жалоба была подана лицом, которое имеет на это право (доверителем). Ефремова в данном случае все устраивает. Назрела необходимость внесения изменений в закон. Много случаев, когда адвокаты дискредитируют в целом адвокатское сообщество. Все наблюдают громкие процессы, люди спрашивают, как такое допускается», — пояснила Гуревич.

По ее словам, есть адвокаты, для которых цель — не защита прав доверителей, что является основной деятельностью адвоката. У этих людей стоит цель пиара.

«Я бы на стадии сдачи экзамена вводила понятие «специализация адвоката». Если он хочет работать с уголовными делами, он должен получить отдельный допуск. Здесь все же решается судьба человека. У нас были случаи, когда адвокаты не открывали уголовный кодекс и берут уголовные дела», — добавила Гуревич.

По ее мнению, раз в два-три года нужны дополнительные экзамены, потому что меняется законодательство.

«Неподготовленные встречаются»

Член совета по правам человека при президенте РФ, адвокат Шота Горгадзе, отвечая на вопрос о «чистке» адвокатов, допустил, что среди адвокатов встречаются неподготовленные.

Кроме того, юрист ответил на вопрос, насколько адекватны приговоры по делам с ДТП в России. По его словам, нужно тщательно рассматривать саму ситуацию. Например, когда на темной дороге человек не смог предотвратить ДТП.

«У него, очевидно, не было предшествующих действий, которые могли привести к ДТП. Вот по такой категории я не стал бы ужесточать наказание. А категории, когда играет в шашечки, садится пьяным за руль — я за серьезное наказание», — пояснил Горгадзе.

Говоря о Пашаеве, юрист напомнил, что тот уже несколько раз переставал быть адвокатом, но потом адвокатское сообщество возвращало ему данный статус.