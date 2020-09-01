Протестующие студенты в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

Минск, 1 сентября. Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции.

Студенты белорусских вузов вышли на протесты 1 сентября. Правоохранители не препятствовали шествию, обеспечивая порядок. На проспекте Независимости рядом со зданием КГБ толпа студентов прорвала оцепление.

ОМОН перекрыл дорогу на площадь Независимости, где находится правительство республики. Кроме того, на улице Свердлова ОМОН задержал двух студентов, которые перебегали дорогу.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.