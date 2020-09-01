Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере образования

Москва, 1 сентября. Глава Россотрудничества Евгений Примаков провел переговоры с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом. Темой беседы стало наращивание сотрудничества в сферах культуры и высшего образования.

Посол также попросил объяснить, как будет проходить процесс обучения, учитывая ситуацию с коронавирусом. Дипломат подчеркнул, что эта информация крайне необходима сирийским студентам.

Кроме того, он поприветствовал предоставление Россией стипендии для студентов из Сирии. Он подчеркнул важность того, чтобы у сирийских студентов была возможность получить образование.

Учитывая тот факт, что пандемия еще не полностью побеждена, стороны обсудили оборудование классов в заграничных представительствах Россотрудничества, чтобы молодежь могла учиться удаленно, сообщает пресс-служба ведомства.