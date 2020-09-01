В Совфеде заявили, что ООН продолжает игнорировать водную блокаду Крыма

Москва, 1 сентября. Представители ООН тянут время, запрашивая дополнительную информацию о водной блокаде Крыма, которую организовал Киев. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила обращение на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить действия Украины, которая прекратила поставку пресной воды в Крым, и принять меры для возобновления водоснабжения полуострова.

Поклонская направила обращение в мае 2020 года, однако ответ от ООН поступил только спустя три месяца. Представители ООН попросили предоставить дополнительную информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове.

Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал запоздалую реакцию ООН, отметив, что представители организации намеренно затягивают время, передает «Экономика сегодня».

«Я убежден, что воли у ответственных лиц ООН для решения проблемы с Северо-Крымским каналом нет», — пояснил Цеков.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».