Москва, 1 сентября. Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в Telegram прокомментировала активность белорусского политика и оппозиционера Светланы Тихановской. По мнению ведущей программы «60 минут», Тихановскую нельзя так часто подпускать к микрофону.

По мнению Скабеевой, с Тихановской весьма плотно работают западные политтехнологи, однако делают они свою работу весьма топорно. Дело в том, что зачастую во время интервью политик говорит вещи, о которых стоило бы умолчать.

Телеведущая считает, что подобные инциденты совсем не редкость, и оппозиционный деятель раз за разом сообщает глупости, которые ей самой совершенно не выгодны. Так, в последний раз Тихановская рассказала о планах скандалить из-за несправедливо проведенных выборов еще до того, как эти выборы состоялись.

«Мы видели, что большинство людей проголосуют против Лукашенко. Мы были в этом уверены, поэтому мы направили все энергию на то, чтобы доказать, что выборы были сфальсифицированы», – объяснила политик.

В сложившейся ситуации подобное заявление действительно смотрится достаточно нелогично. То есть Тихановская фактически решила баллотироваться на выборы не для того, чтобы возглавить государство, а чтобы после завершения голосований протестовать против полученных результатов.

В целом же руководство РФ сошлось на мысли, что Светлана Тихановская является не самостоятельным политиком, а поддерживаемой западными странами фигурой. Как сообщалось ранее, в Госдуме объяснили, для каких целей Запад использует оппозиционера.