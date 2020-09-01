Алибасов обратился к экстрасенсам из-за развода с Федосеевой-Шукшиной

Москва, 1 сентября. Экстрасенсы и эзотерики объяснили, почему распалась семья Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов ранее заявил, что принял решение расстаться со своей супругой, в браке с которой он состоял два года. Лидия Федосеева-Шукшина болезненно восприняла новость и объявила голодовку.

Программа Пятого канала «Светская хроника» разобралась, что происходит в звездной семье, правда ли что на нее наложено проклятье и откуда в квартире Бари Алибасова взялась кукла вуду.

Сам Алибасов объясняет, что причина развода — резко изменившееся поведение Федосеевой-Шукшиной. По словам продюсера, «она стала говорить какие-то вещи, которые не соответствуют действительности». Речь идет, судя по всему, о переписанной на Бари квартире. Алибасов-младший считает, что во всем виновата дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга, которая, по его словам, «стоит над ухом у Лиды».

«Говорит: «Это Барик забрал у тебя квартиру, там чужие люди оргии устраивают. Он с помощником устраивает оргии, тебя туда не пустят!» — объясняет Алибасов-младший свою теорию.

Он призывал отца подумать о своем здоровье. Дело в том, что во время последней уборки в его квартире нашли куклу вуду, которая «заряжена на смерть». Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала эту информацию.

«Кукла сделана женской рукой. Это абсолютно точно. Делала женщина. Волосы светлые. Не старая. Средних лет… Это квартирно-жилищный вопрос все-таки. Он присутствует здесь. И именно какая-то вредоносная мотивация существует», — заявила она.

Маг Анастасия Кохан пояснила, что речь идет о женщине с русыми волосами и склонной к полноте. Эзотерик-практик Наталья Верба добавила, что «в квартире есть предметы, которые были подарены с чужеродной энергетикой, которая оттягивает энергию».

Экстрасенсы и эзотерики провели обряд очищения, чтобы спасти жизнь Бари Алибасова. А после ритуала объявили, что теперь продюсер находится под защитой и может не переживать.