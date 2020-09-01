Раскрыто имя соведущего Тодоренко в новом сезоне шоу «Орел и Решка»

Москва, 1 сентября. Зрители телеканала «Пятница» в сентябре увидят новый сезон шоу «Орел и Решка». Зрители больше недели гадали, кто же составит компанию ведущей Регине Тодоренко.

Все слухи и домыслы аудитории развеяли редакторы шоу. Стало известно, что летать по разным городам вместе с Тодоренко будет бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез. Он не боится насекомых и готов много работать.

«К счастью для меня, «Орел и Решка» — это третий или четвертый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками», — прокомментировал шоумен на канале «Пятница».

Стоит отметить, что новый сезон шоу будет посвящен только путешествиям по российским городам.

Ведущий решил оставить небольшую интригу для зрителей. Он рассказал, что с новой коллегой они «вкусили» кое-что необычное, что категорически не понравилось Тодоренко.

Кстати, нельзя сказать, что Родригез будет ведущим-новичком. Два года назад он вел один выпуск как специальный звездный гость. Тогда передача была посвящена Краснодару.