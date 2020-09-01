Харламов отправил дочку в первый класс без Асмус

Москва, 1 сентября. День знаний стал по-настоящему насыщенным для российских звезд. В первый класс пошли наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Свою дочь Анастасию в первый класс отправил и шоумен Гарик Харламов.

Комик поделился фото со Дня знаний в Instagram. На кадрах Харламов предстал вместе со своей дочерью.

«Ну, понеслась. Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова – первоклашка!» — написал Харламов.

Однако мамы девочки Кристины Асмус рядом не оказалось. На это обратили внимание и подписчики шоумена.

«Где ее мамка?» — поинтересовался alexzima.

«Она с тобой осталась после развода?» — поинтересовался rodion_redlikh.

Асмус действительно не смогла попасть на первую линейку дочери. Актриса занята на съемках нового шоу «Золото Геленджика», которое она ведет вместе с Тимуром Родригезом и Иваном Охлобыстиным.

Кроме того, подписчики отметили и внешний вид Харламова. Пользователи решили, что комик похудел после развода.

«Поздравляю! Гарик, ты похудел что ли?» — обратил внимание mr._ryabov.

Ранее Асмус, уехавшая около двух недель назад в Геленджик по работе, рассказала, кто ей нужен. По ее словам, она безумно скучает по своему домашнему любимцу. Из-за съемок ей пришлось надолго расстаться с близкими, а также с питомцами. Накануне артистка опубликовала в Сети фото с псом по кличке Брюс.