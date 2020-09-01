Володин оценил роль Госсовета в системе власти РФ

Москва, 1 сентября. Государственный совет помогает главе государства формировать политику с опорой на мнение регионов России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Государственный совет — совещательный орган, который помогает президенту формировать государственную политику, в том числе — с опорой на мнение регионов. Последние двадцать лет Госсовет обеспечивает связь субъектов и федерального центра, на его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По его словам, Госсовет важен для России, как для страны с федеративным устройством. Он заметил, что регионы возглавляют губернаторы, которые избираются российскими гражданами, поэтому важно, чтобы они участвовали в управлении государством.

Спикер Госдумы добавил, что президент в своем послании к Федеральному Собранию «кардинально повысил роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

По его словам, после того, как россияне высказались за поддержку поправку к конституции, а статус Госсовета оказался закрепленным в Основном законе страны, увеличился не только уровень его решений, но и ответственность тех, кто будет входить в состав Госсовета. Поэтому, по мнению политика, эффективность всей системы власти в целом будет расти.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что сегодня идет подготовка проекта федерального закона о Госсовете. После внесения законопроекта в Госдуму парламентарии обсудят его с экспертным и профессиональным сообществом.