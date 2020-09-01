Натали растрогала фанатов архивными фото 30-летней давности

Москва, 1 сентября. Российская певица Натали опубликовала архивную фотографию, которая была сделана более 35 лет назад. Певица опубликовала в своем Instagram школьный снимок, на котором она запечатлена с одноклассниками.

«С Днем знаний! Это мой 5-В. С любимой Вилковой Людмилой Александровной… Я, кажется, в самом верху, в серединке, а слева, через одну девочку от меня, моя подруга Лена. Ребята все замечательные! Родные! Кто себя нашел, пишите!» — подписала снимки Натали.

Подписчики пришли в восторг от архивного снимка. Фанаты выразили уверенность, что Натали практически не изменилась за последние 35 лет, немного повзрослев.

«Натали! Вы красавица, и тогда, и сейчас! С Днем знаний», — пишет kuranovasvetlana77.

«А вы совсем не изменились, такая же хорошенькая», — отмечает khandasu_zariktueva.

«Какие милые, и прекрасные. Школьные годы чудесные!» — пишет leva_arakelov82.

Ранее стало известно, что Натали работает над съемками нового клипа на песню «Поехали на дачу». Певица опубликовала в соцсетях небольшой видеоролик, который был сделан на съемочной площадке. На кадрах видео артистка предстает в необычном образе. Натали облачена в розовое струящееся платье. При этом в кадре певица стоит посреди огромной морской раковины пока гример поправляет ей макияж и костюм, а режиссер раздает указания перед началом съемки.