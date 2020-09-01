Антипов объяснил, кому выгодно затягивать разбирательство по делу MH17

Москва, 1 сентября. Дело о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 затягивается, судебный процесс в Нидерландах идет очень медленно. Данное обстоятельство отвечает интересам правоохранительных органов этой страны и еще ряда заинтересованных лиц, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Поводом для экспертного комментария послужило решение суда от 31 августа о приостановке до 28 сентября слушаний по делу. Изначально планировалось завершить первую сессию слушаний до 11 сентября, пишет «НьюИнформ».

Эксперт Антипов отметил, что судебное разбирательство, включая слушания, должно вестись при наличии реальных доказательств у следствия, которые оно передает прокуратуре. Однако правоохранительные органы вышли в суд, не имея, как выяснилось, важных документов.

«Но сейчас выясняется, что каких-то документов нет вообще, а какие-то взяты вообще непонятно откуда. Я в полной растерянности: каким образом можно продолжать судебные слушания, если нет нормальных доказательных материалов? Ведь суд строится на доказательной базе прокурора со следствием», — выразил недоумение специалист.

Ярким подтверждением является тот факт, что к прокурору с вопросами обратилась не только сторона защиты, но и суд. Например, Фемида настояла, чтобы прокуратура снова запросила у американцев спутниковые снимки. Еще более интересная история произошла с документами, которые Нидерландам передал российский концерн «Алмаз-Антей».

Бумаги оказались в Совбезе этой страны, который не счел нужным передать их прокуратуре. Материалы, относящиеся к делу, якобы являются секретными. Суд настоял, чтобы прокуратура направила запрос в Совбез для предоставления документов.

Антипов констатировал, что надзорное ведомство пришло в суд не только без реальных доказательств, но и с «засекреченными» свидетелями».

«Как только речь дошла до конкретных моментов разбирательства, оказалось, что у них нет ничего конкретного! Что касается свидетелей — практически их всех засекретили. Есть так называемый «свидетель» Лукашевич, который, якобы что-то рассказал. Защита настаивала на том, чтобы познакомиться с материалами его показаний», — рассказал эксперт.

По мнению Антипова, указанный выше человек может выступить в суде в качестве специалиста, но не более. Называть свидетелем лицо, которое в момент крушения лайнера было за сотни километров от места инцидента, неправильно.

Затягивания разбирательства, считает Антипов, выгодно следствию. Кроме того, чем больше будет все затягиваться, тем меньше будет внимания общественности к этому делу. В таком случае суду будет проще принимать решение.

Напомним, что лайнер потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Российская сторона передала следствию данные радаров и документы, которые говорят о том, что ракета, сбившая самолет, была выпущена с территории Украины.