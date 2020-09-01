Миро объяснила отказ Диброва добавить старшего сына в список наследников

Москва, 1 сентября. Популярный блогер Лена Миро пристыдила ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва, который намерен оставить все имущество своей нынешней супруге Полине.

В эфире программы «Секрет на миллион» Дибров, перенесший инсульт, признался, что решил составить завещание, согласно которому планирует отдать все жене. В таком случае старший сын шоумена от первого брака Денис, согласно завещанию, ничего не получит. Достанется ему что-нибудь из наследства, будет решать жена Диброва, пишет НСН.

Миро, комментируя решение телеведущего, указала на то, что сына, как говорит сам Дибров, он не видел уже 15 лет. При этом семья ведущего постоянно пополняется.

Блогер считает, что последняя супруга Диброва должна получить «вознаграждение за старания».

«Любое завещание можно оспорить. И старший сын, как наследник, легко это смог бы сделать. Поэтому что? Нужно лишать его не наследства, а переписать все на Полинку, — пишет Миро в «Живом журнале». — Именно она приносит радость бабушке Диме. А того ребенка Дибров сделал так давно, что даже не помнит, когда это было».

Дибров женился на Полине в марте 2009 года. Девушка, которая моложе ведущего на 30 лет, родила шоумену трех сыновей.