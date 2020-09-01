Появилось видео с места расстрела бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане

Казань, 1 сентября. Бизнесмена Евгения Деданина убили в Татарстане. По предварительной информации, мужчину расстреляли у ресторана «Аристократ» в Бугульме.

Первые кадры с места трагедии появились в распоряжении Пятого канала.

Сообщается, что в настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.

Впервые о Евгении Деданине стало известно после того, как в 2018 году он сумел отбиться от грабителей, которые проникли в его дом.

Неизвестные связали хозяина дома и его супругу, однако бизнесмен смог освободиться и дать отпор преступникам. Двое нападавших погибли, один был ранен. Организатор нападения на бизнесмена позднее был осужден на шесть лет.