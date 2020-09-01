Водонаева шокировала фанатов фото в «голом» купальнике

Москва, 1 сентября. Телеведущая и блогер Алена Водонаева решила попрощаться с летом и пощеголять перед камерой в розовом купальнике. Видео она опубликовала в своем профиле в Instagram.

38-летняя Водонаева отправилась отдыхать в Подмосковье и рассказала об этом своим поклонникам. Экс-участница ток-шоу «Дома-2» сняла на видео себя в нескольких позах.

«Когда позируешь для фото, но подруга снимает видео. От создателей «любимый сфоткал, пока я спала». В последний день лета я все же надела купальник», — написала теледива.

Многие поклонники осыпали своего кумира комплиментами и восхитились шикарными формами Водонаевой. Но не всем фанатам была по душе новая публикация Алены.

Теледива шокировала, по признанию фанатов, откровенным фото в «голом» купальнике. Одни указали на ее худые ноги, а другие раскритиковали слишком откровенный купальник.

«Ужасный вид ниже пояса», — написал один из подписчиков Алены. «Красивая, но купальник портит всю картину», — отметил второй. «Ужасный купальник, уродство получилось», — поделился своим мнением третий.

Ранее блогер Алена Водонаева поспешила порадовать своих фанатов пикантными снимками без нижнего белья. Горячие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.