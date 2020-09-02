Онкоуролог объяснил главную опасность рака простаты

За последние 50 лет врачам удалось существенно снизить количество смертей от сердечно-сосудистых патологий, но онкология все равно остается одной из наиболее частых причин летального исхода. Одной из коварных мужских болезней является рак предстательной железы. По статистике, в США он является причиной около 10% смертей у представителей мужского пола. Какие факторы влияют на развитие патологии? Когда мужчинам нужно проходить диагностику, чтобы не заболеть онкологией? Какие первые симптомы рака предстательной железы? Эти вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с заведующим урологическим отделением ГКБ №13, онкоурологом, к.м.н. Оганесом Диланяном.

Часто люди не обращают внимание на какие-либо симптомы, сигнализирующие о проблемах со здоровьем. Приходя к врачу, они делают анализы, которые могут показать наличие ракового заболевания. Кандидат медицинских наук Оганес Диланян как раз утверждает, что на ранних стадиях рак предстательной железы никаких симптомов не дает.

«Как правило, он очень маленького размера. Опухоль не сантиметровая, а даже трехмиллиметровая. Рак не вызовет нарушения мочеиспускания, жжения или боли. Ничего такого не будет», — заявил Диланян.

Врач рассказал, что чаще всего опухоль простаты обнаруживается после того, как мужчина пришел в поликлинику и сдал анализ крови на уровень ПСА (простатспецифический антиген, являющийся маркером рака предстательной железы).

«На основании повышения ПСА мы назначаем биопсию предстательной железы. Потом человека оперируют или делают лучевую терапию. Тут нужно выбирать», — сказал собеседник ФАН.

Уролог обращает внимание, что опасаться этого заболевания нужно мужчинам, у кого отцы или братья имели рак предстательной железы.

«Им нужно сдавать тесты ПСА и очень пристально следить за результатами, — рекомендует Диланян. — При этом обследоваться нужно всем мужчинам старше 45 лет. Они должны по плану раз в год посещать уролога. Врач назначит анализ крови на ПСА и посмотрит пальцем (ректальное исследование простаты. — Прим. ФАН). Это золотой способ диагностики, и не нужно этого стесняться. Ни один МРТ или аппарат УЗИ не заменит палец врача».

Собеседник ФАН подчеркивает, что до сих пор не известны причины возникновения этого заболевания.

«Например, курение на его развитие никак не влияет. Хотя обычно курение обвиняют в возникновении всех остальных онкологий. Почему этот рак возникает, никому не понятно и не известно», — сообщил он.

Бытует мнение, что длительное воздержание от секса может привести к возникновению данной онкологии. Однако уролог утверждает, что нет объективных данных, что из-за этого может возникнуть рак простаты.

«Мы не можем сказать, что мужчины, которые воздерживались от секса, заболевали раком простаты. И также не можем утверждать, что у мужчин, которые злоупотребляли сексом, выявляли заболевание», — отметил он.

По словам Диланяна, зачастую люди спрашивают, обязательна ли операция при выявлении рака простаты. Ответ: нет.