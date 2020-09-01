Россия давно доказала, что является высокотехнологичным государством, и сегодня это подтвердил глава государства, заявил Федеральному агентству новостей главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время проведения всероссийского открытого урока сообщил, что «ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить».

«Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс, и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — уверен президент.

С главой государства согласился главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Россия уже давно перестала быть бензоколонкой и теперь стала зерноколонкой, ледоколоколонкой, сахароколонкой, хлебоколонкой».

«По большому счету обамовское утверждение о том, что Россия — это «страна-бензоколонка», уже давно стало мемом и развивается немного в другой плоскости, что мы космонавтов на орбиту запускаем и много-много всего другого делаем. Поэтому сейчас уже вызывают смех заявления «экспертов», утверждающих, что мы где-то в чем-то отстаем. Невозможно быть везде первыми, и, конечно же, есть страны, которые в чем-то являются передовыми. Например, сложно себе представить элитные норвежские часы или замечательную итальянскую операционную систему. В России по большому счету все это есть, пусть не везде на первых местах, но все же. Вот многие скажут, что мы в автомобилестроении отстаем, хотя на самом деле АвтоВАЗ занимает свою нишу, и нет смысла сравнивать его с элитными автопроизводителями. Он, скорее, занимает нишу машин эконом-класса, и там он конкурирует вполне себе», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ФАН, россияне живут в современной, развивающейся стране. Он приводит в пример крупные города вроде Москвы и Санкт-Петербурга, которые по уровню жизни превосходят крупные европейские города.

«Наши города сейчас современней, они оснащены более совершенными цифровыми технологиями, нашими городами управляют большие информационные системы. Они регулируют дорожное движение, пешеходные переходы, следят за общей безопасностью, и мало какие крупные города той же Европы могут чем-то таким похвастаться. Да, у нас есть проблемы в регионах, в небольших городах, но эти проблемы есть в любой стране мира: крупные центры развиваются быстрее, но это все временно. Я живу сейчас в Севастополе и вижу, как развивается наш город. Я просто за голову хватаюсь от понимания того, что было бы, если бы Крым не вернулся на родину. Потому что за 25 с лишним лет оккупации полуострова Украиной никто не занимался развитием полуострова, а только разворовывал и грабил», — продолжает Руслан Осташко.

Эксперт выразил уверенность в том, что об отсталости России можно услышать только из уст «креаклов» и «оппозиционеров с хорошими лицами», которые за деньги Запада отрабатывают антироссийскую повестку. Эти люди все время оглядываются на крупные западные страны, но в мало кто из них надолго переезжает из России.

«Да, либералы не живут на Западе, потому что через время они начинают чувствовать нехватку каких-то вещей, которые в нашей стране являются привычными. А с точки зрения образования и развития цифровизации у того же портала «Госуслуги» практически нет конкурентов ни в одной стране мира. И это притом что в ближайшем будущем нам обещают обновленную версию этого портала. Поэтому называть нашу страну отсталой назвать могут разве что люди не очень далекого ума», — заключил Осташко.

Напомним, впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Инфекция быстро распространилась на другие страны мира, и к 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По оценке специалистов ВОЗ, Россия ответила на пандемию COVID-19 очень быстро и правильно.