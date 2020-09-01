Пашаев пожаловался, что Ефремов мешает ему работать

Москва, 1 сентября. Адвокат Эльман Пашаев пожаловался на Михаила Ефремова из-за того, что актер якобы мешает ему работать.

Защитник Ефремова объяснил, что в суде Ефремов опознал на видео с места ДТП свою машину. Однако спустя пару минут после подсказки адвоката уже не смог определить, его ли это внедорожник.

Пашаев заверил, что Ефремов «очень порядочный», поэтому отвечает на все вопросы суда, чем мешает защитнику работать.

Во вторник в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу Ефремова. Суд завершил исследование доказательств по делу актера. Прения сторон состоится 3 сентября, в этот же день прокурор запросит срок для знаменитости.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Судебные заседания по делу Михаила Ефремова начались 29 июля. С тех пор они сопровождаются скандалами. Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину. Он заявил, что практически не помнит день, в который произошло ДТП. Также Ефремов уверяет, что не был за рулем своего внедорожника во время аварии.