Немецкий эксперт рассказал, как Путин вынудил Запад отступить от Белоруссии

Берлин, 1 сентября. Действия президента России Владимира Путина вынудили Запад отступить от Белоруссии. Об этом заявил политолог из Германии Александр Сосновский.

По его словам, страны Запада пристально следят за ситуацией в Белоруссии, однако более важной для них является реакция президента России Владимира Путина.

«Они (страны Запада — Прим. ФАН) давали понять, что с тем, что скажет Путин, надо будет жить дальше и принимать решения на основе этого. И когда Путин сказал конкретные вещи, это стало красной линией. Теперь они понимают, что не могут пойти дальше. Когда обозначенные Путиным пункты стали им понятны, в Европе в течение буквально нескольких часов изменились риторика и информационные посылы», — пояснил Сосновский.

Он также добавил, что последние события в Белоруссии являются элементами гибридной войны Запада против Минска. Польша и Литва осуществляют информационно-идеологическую поддержку гибридной войны против Минска, а Великобритания спонсирует всю операцию. При этом лидер «белорусской оппозиции» Светлана Тихановская выполняет роль «троянского коня западных спецслужб», передает «Экономика сегодня».

Напомним, 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. Кроме того, глава государства напомнил о взаимных обязательствах России и Белоруссии в рамках ОДКБ и Союзного государства, отметив, что Москва поможет Минску отстоять стабильность Белоруссии.

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.