Россия спасется от неминуемых наводнений с помощью рецепта из Голландии

Ледник МГУ на Полярном Урале, второй по величине и самый длинный в этой части Евразии, полностью растаял, сообщила гляциологическая экспедиция Научного центра изучения Арктики.

Этот факт был установлен весьма неожиданно, так как основной целью экспедиции было изучение другого уральского ледника — имени Института географии АН СССР (ИГАН), крупнейшего в регионе. Он считается реперным в оценке состояния всей ледниковой системы Полярного Урала: по его уменьшению отслеживается баланс льда во всех местных ледниках.

Судьба ледника МГУ говорит о том, что его больший собрат, ледник ИГАН, тоже доживает последние годы. В предыдущие годы экспедиции обнаружили перед ним целый каскад ледниковых озер, которые говорят о скором исчезновении этой массы льда.

Таким образом, в российской Арктике все-таки ощутимо теплеет, что отражается на балансе континентального и плавучего льда. Какие же вызовы и возможности определяют для России эти климатические изменения? В вопросе разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

17 сантиментов до конца века

Глобальное потепление, которое наблюдается в мире на протяжении последних сорока лет, — объективный процесс. Главным негативным последствием этого климатического изменения является таяние крупных континентальных ледников, определяющее возврат жидкой воды из ледовых панцирей в Мировой океан.

Конечно, в этом отношении ледники Полярного Урала особой роли не играют: их общая площадь составляет лишь несколько десятков квадратных километров, а объем льда в них практически не изменит океанический уровень. Но их исчезновение показывает ученым будущее, которое ждет более крупные континентальные льды на планете.

Таяние континентальных ледников Гренландии и Антарктиды действительно может повлиять на уровень воды в Мировом океане. В ледяном панцире Гренландии содержится около 2,85 млн кубометров льда, а Антарктический ледяной щит вмещает в десять раз больше — 30 млн кубометров. Достаточно сказать, что если весь лед Антарктиды растает, то уровень Мирового океана поднимется на целых 58 метров, таяние же Гренландии поднимет его на 5,5 метра.

Иногда эти цифры произвольно увеличивают до 70 и 7 метров, однако при этом не учитывается, что часть нынешнего континентального льда Гренландии и Антарктиды уже находится ниже уровня моря, поэтому его таяние никак не поменяет уровень океана. Более того, в центре Гренландии после таяния ледника может образоваться огромное пресное озеро, которое, по расчетам, способно лежать даже выше уровня океана, отделенное от него кольцом высоких гор.

По тем же причинам никак не отразится на уровне Мирового океана и таяние плавучих льдов Арктики и шельфовых ледников Антарктиды: это лед уже «утонул» и вытеснил эквивалентные объемы жидкой воды по известному еще со школы закону Архимеда. Отметим, что объем плавучего арктического льда за последние 40 лет упал практически в 4 раза — с 0,02 млн кубометров в августе 1979 года до менее чем 0,005 млн кубометров в августе нынешнего года.

Это же отмечает и постоянная комиссия ООН по изменению климата: весь процесс интенсивного таяния ледников Гренландии и Антарктики за последние 30 лет поднял уровень Мирового океана всего на 1,9 см. Причем Антарктический ледяной щит практически стабилен — на его долю в этом повышении пришлось лишь 0,72 см прироста. Главным же источником жидкой воды стала Гренландия, которая обеспечила чуть больше сантиметра повышения. Остаток баланса дали другие, небольшие континентальные ледники, которые начали таять или уже полностью растаяли на рубеже веков.

В реальности уровень Мирового океана поднялся даже чуть больше, чем на 2 см. Дело в том, что еще одним фактором стало тепловое расширение воды, вызванное общим повышением глобальной температуры. Из-за этого процесса подъем уровня Мирового океана в последнее время шел достаточно быстро — на 4 мм ежегодно.

Но даже с учетом этого фактора, по самым катастрофическим прогнозам, уровень Мирового океана к концу нынешнего столетия вырастет лишь на 20–25 см, а без учета теплового расширения воды, только за счет таяния континентальных ледников, — на 17 см.

Пример Нидерландов

Таким образом, угроза от глобального потепления даже в перспективе 2100 года выглядит не такой уж и катастрофической. Если человечество захочет сохранить существующие прибрежные территории, то их можно будет защитить весьма скромными по высоте дамбами, даже с учетом штормов и приливов.

Иногда эти предстоящие усилия представляют как вселенскую катастрофу, однако подобный алармизм не имеет особого смысла. Например, в крошечных Нидерландах борьба с наводнениями началась еще с момента прихода людей на эту низменную часть Европы, освободившуюся от ледника, — и продолжается до сих пор. Кроме того, ряд амбициозных проектов по созданию новых земель на месте мелководья привели к тому, что сегодня около 70% территорий этой небольшой европейской страны находятся ниже уровня моря и при отсутствии береговых укреплений были бы затоплены.

Голландский опыт борьбы с наводнения можно разбить на два этапа. Вплоть до конца XIX века борьба с избыточной водой велась в основном пассивным способом: знаменитые ветряные мельницы Нидерландов были, по сути, источником энергии для работы многочисленных архимедовых винтов, которыми откачивали морскую воду, попавшую на низменные участки суши во время штормов или сильных приливов.

А с конца XIX Нидерланды перешли к активной борьбе с наводнениями, реализовав несколько масштабных проектов. Теперь общая длина защитных дамб в стране составляет 3500 км, из которых 1430 км приходятся на речные дамбы, 1017 км — на дамбы вокруг озер, а 430 и 260 км на береговые дамбы и дюны, которые отсекают голландские низменности от Северного моря.

Большая часть гидротехнических сооружений Нидерландов возникла, по сути, за последнюю сотню лет — то есть за срок, сравнимый с тем, который ученые сегодня отводят на подъем уровня Мирового океана на озвученные 20–25 см. В частности, с 1920 по 1975 годы в несколько этапов в Голландии был реализован проект «Зейдерзее» (нидерл. Zuiderzeewerken), который не просто защитил центр страны от наводнений, но и позволил превратить одноименный залив в пресноводное озеро Эйсселмер, попутно дав возможность осушить 1650 кв. км новой земли, бывшей до этого морским дном.

Еще один масштабный проект защиты от наводнений под названием «Дельта» (нидерл. Deltawerken) был реализован с 1950 по 1997 годы на юго-западе Нидерландов, где расположена основная часть дельты Рейна: все ее рукава были перегорожены дамбами или защитными щитами.

Из-за глобального потепления и сопутствующего ему повышения уровня моря дамбы «Дельты» потребуется достраивать в высоту и в ширину. И Нидерланды это делают постоянно — работы по укреплению и наращиванию дамб и модернизации штормовых барьеров были буднично начаты сразу же после сдачи «Дельты» в эксплуатацию в 1997 году — и продолжаются до сих пор.

Таким образом, голландцы без надрыва и спешки готовятся к будущему повышению уровня Мирового океана уже сегодня, понимая, что наилучший способ борьбы с неизбежным будущим наводнением — это продолжение той же политики, которую они исповедовали на протяжении многих столетий вплоть до нынешнего времени.

Глобальное потепление и Россия

Наихудший сценарий глобального потепления и связанного с ним подъема уровня воды в Мировом океане для России предполагает не так уж и много «болевых точек». К их числу можно отнести окрестности Калининграда, Санкт-Петербурга и Архангельска, а также территории Крыма и Кубани, расположенные вокруг Азовского моря. Остальные российские побережья либо имеют достаточно крутой прибрежный рельеф, как на черноморском побережье Крыма и Кавказа, либо представляют собой плохо освоенные и малозаселенные территории — как большая часть побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов.

В такой ситуации борьба с будущим глобальным поднятием уровня Мирового океана, которое представляется уже практически неизбежным, может идти по проверенному голландскому рецепту — то есть путем определения опасных участков будущего подтопления и создания вокруг них системы дамб, шлюзов и противоштормовых барьеров. Тем более что в районе Санкт-Петербурга система, предотвращающая наводнения, была создана еще в конце 1980-х годов и продолжает постоянно совершенствоваться. Экономически Россия такую задачу вполне вытянет — ведь речь будет идти явно не о 70% территории страны, как в случае Нидерландов, а об очень ограниченных участках заселенных и важных для экономики побережий.

Не стоит забывать, что у глобального потепления есть и значительные плюсы, от которых Россия только выиграет. В первую очередь речь идет о появлении миллионов новых квадратных километров плодородных земель, до этого малопригодных для сельского хозяйства и проживания людей — в основном на территориях севера страны.

Так что «размен» предполагается отнюдь не нулевой. Общее улучшение климата в России, кроме того, позволит экономике страны тратить гораздо меньше усилий на элементарную борьбу с холодом. Например, сегодня около половины добываемого в стране природного газа приходится тратить исключительно на отопление домов и предприятий.

Словом, если с глобальным потеплением невозможно бороться, то стоит его как минимум возглавить. Поэтому Россия должна показать своим примером путь не бесцельной борьбы с потеплением, но использования его последствий для блага собственных граждан.