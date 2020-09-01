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Прокурор запросит срок для Ефремова 3 сентября

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Прокурор запросит срок для Ефремова 3 сентября

Москва, 1 сентября. Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу заслуженного артиста Михаила Ефремова. Прения сторон состоится 3 сентября, в этот же день прокурор запросит срок для знаменитости.  

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10.00 по московскому времени», — постановила судья Елена Абрамова.

На заседании стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — запросить наказания для артиста. После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.

Прокурор запросит срок для Ефремова 3 сентября

Автомобильная авария с участием Ефремова произошла в начале лета в центре Москвы. В результате страшного ДТП погиб Сергей Захаров. Экспертиза показала, что звезда театра и кино был в состоянии алкогольного опьянения. 

Родственники покойного требуют для артиста реального наказания. Многие эксперты поддерживают семью Захарова. Так, например, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен отправиться за решетку.

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