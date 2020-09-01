Шурыгина предложила групповой секс в качестве лекарства от скуки

Москва, 1 сентября. Блогер Диана Шурыгина призвала россиян бороться со скукой с помощью оргий. О своем отношении к половым девиациям девушка рассказала в социальных сетях.

Диана Шурыгина обрела всероссийскую славу после того, как была изнасилована на одной из подростковых вечеринок в Ульяновске. Затем она стала участницей телепередачи «Пусть говорят», ее фразы стали мемами, а сама девушка сумела монетизировать внезапно нахлынувшую на нее слову.

Судя по всему, обвинившая знакомых в изнасиловании девушка весьма легко относится к половой жизни и даже не пытается этого скрывать. Напротив, способам разнообразить секс звезда скандальных телепередач посвятила целый пост в Instagram, рассказав в публикации об интересных игрушках и весьма нестандартных подходах к соитию.

Блогер, которой на данный момент 21 год, рекомендует использовать в постели кляпы и портупеи, а также связывать партнеров. Однако среди этих, достаточно стандартных приемов, затесались и экстравагантные способы развлечения. В качестве лекарства от скуки Шурыгина предложила групповой секс и обмен партнерами.

Пост знаменитости набрал сто с лишним «лайков», однако подписчики не были вдохновлены предложением блогера заниматься сексом с друзьями. Некоторые сочли подобное предложение «кошмаром».

Стоит сказать, что настолько простое отношение звезды к сексу вполне объясняет неурядицы Шурыгиной в личной жизни. Девушка уже успела побывать за мужем, однако затем ушла от супруга к миллионеру Денису Реброву. Однако нельзя сказать, что и с ним отношения складываются хорошо. Как сообщалось ранее, недавно знаменитость узнала о неверности своего нового бойфренда.