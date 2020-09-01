Эзотерик рассказал о чувствах сына Валерии к молодой жене

Москва, 1 сентября. В паре сына певицы Валерии Арсения Шульгина и блогера Лианы Волковой именно девушка стала инициатором свадьбы. Таким предположением поделился рунический предсказатель Игорь Вечерский.

С помощью рун эзотерик увидел, что Волкова хочет завести ребенка и приобрести материальную выгоду от брака с младшим сыном Валерии.

«Инициатор брака именно она, так как ее супруг не испытывает большой любви. В прошлом происходили какие-то активные действия, которые можно характеризовать как агрессивные», — сказал Вечерский в беседе с изданием «Слово и дело».

Вопреки заявлению эзотерика, именно Шульгин сделал предложение Волковой. Сын Валерии отвел возлюбленную в ресторан, расположенный на верхних этажах одной из башен Москва-Сити. Затем молодой человек оставил девушку в одиночестве, в этот момент на соседней башне появилась надпись «Лиана, ты выйдешь за меня?». Затем Шульгин вернулся к будущей жене и подарил ей кольцо, встав на одно колено.

21-летний Шульгин и Волкова поженились 28 августа. Свадьбу посетили многие звездные гости. Первый танец новоиспеченные муж и жена исполнили под песню Валерии, которая выступала вживую. Супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин написал на своей странице в Instagram, что это был очень трогательный момент, из-за которого буквально плакал весь зал. С трудом сдерживала слезы и сама Валерия, радовавшаяся за новый этап в жизни сына.