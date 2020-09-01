Муцениеце и Прилучный вместе отправили сына в первый класс

Москва, 1 сентября. Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный впервые после развода засветились вместе на мероприятии. Родители отправили сына Тимофея в первый класс.

Муцениеце показала кадры с линейки. На фото актриса запечатлела сына-первоклассника и младшую дочку Мию.

«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый! И всех поздравляю, мам, пап, бабушек, дедушек — это очень трогательный день и важный в судьбе ребенка!!!» — написала актриса.

Видео с линейки показал и отец первоклассника. Прилучный снял торжественную часть мероприятия, а также показал кадры с дочкой. Актер взял на руки ребенка. При этом ни Прилучный, ни Муцениеце не стали публиковать совместные фото.

Зимой Муцениеце и ее супруг и коллега Павел Прилучный приняли решение развестись. Звездный брак не смогли сохранить даже двое общих детей. Актриса переживала расставание тяжелее, чем ее бывший муж. К тому же, в отличие от него, она не нашла себе нового спутника. Но вместе с тем Муцениеце преуспела в работе. Она запустила собственное YouTube-шоу «Честный развод», которое оказалось весьма успешным отчасти благодаря ее личному опыту. Проект, в котором актриса обсуждает с известными гостями, как они переживали подобные личные ситуации, стал популярным у зрителей.

Муцениеце и Прилучный не единственный звезды, которые отправили в первый класс ребенка. Алла Пугачева и Максим Галкин также отправили своих детей Лизу и Гарри в первый класс. При этом поклонники обратили внимание на дерзкий образ Примадонны.