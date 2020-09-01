Диденко рассказала о неудачном романе после гибели мужа

Москва, 1 сентября. Блогер Екатерина Диденко, которая называет себя «аптечным ревизорро», рассказала о своем неудачном романе. Девушка даже опубликовала в Instagram-stories переписку с экс-ухажером.

После смерти супруга она влюбилась в Юрия, который в соцсетях зовется Джо. Блогер подчеркнула, что у нее были реальные чувства к этому человеку. Тогда еще бойфренд рассчитывал добавить себе популярности за счет нее, как потом осознала автор публикации.

Диденко считает, что в период влюбленности она была «в руках» Юрия, он этим пользовался: манипулировал и лгал. Девушка искренне не понимала, почему он выдвинул условие не заниматься сексом до свадьбы. Она выпрашивала у него секс.

По мнению блогера, Джо хотел использовать свадьбу только в качестве пиар-хода.

Упрекала она бывшего кавалера и том, что тот не хотел серьезных отношений. При этом, Юрий предлагал привлекать фолловеров с помощью срежиссированных скандалов. Не стеснялся он и просить у нее деньги. Девушка констатировала, что многое бывший ухажер получал за ее счет и оказался обычным альфонсом.

Напомним, что девушка получила скандальную известность после вечеринки, которую супруг устроил в честь ее дня рождения. Он закупил 25 килограммов сухого льда и во время «тусовки» в сауне высыпал его в бассейн. В результате пошла химическая реакция, и гости начали задыхаться. Муж блогера и еще два человека погибли, пишет «Ридус».