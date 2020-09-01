Рудковская показала семилетнего сына за школьной партой

Москва, 1 сентября. Поклонники продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не оценили внешний вид их семилетнего сына, который пошел в первый класс.

Рудковская опубликовала в своем профиле в Instagram новый пост и рассказала, что сын пошел в первый класс.

«Наш Сашка — первоклашка. Всех первоклассников и школьников с Днем знаний! Ура!» — написала супруга Плющенко.

Родители проводили сына Александра в школу с букетом цветов для классного руководителя. Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко будет учиться в обычном среднем общеобразовательном учреждении. Судя по опубликованным снимкам, мальчика посадили за первую парту. Подписчики обратили внимание на прическу Гном Гномыча и раскритиковали его родителей за то, что те до сих пор его не постригли.

«У нас в школу не пускают с длинными волосами», — написал один из комментаторов. «Стрижка не школьная!» — указал другой подписчик. «Просто косит под папашу», — добавил третий.

Ранее сообщалось, что сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской похвастался гардеробом в соцсетях. На видео в Instagram мальчик продемонстрировал подписчикам одежду люксовых брендов.