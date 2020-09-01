Межевич назвал Литву «штрафником, посланным на убой» странами Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко абсолютно прав, когда говорит, что Минск и Москва могут договориться по любому вопросу — это не самая простая задача, но она вполне по плечу главам РБ и РФ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление президента Республики Беларусь о причинах того, почему именно страны Балтии выступили с заявлениями о введении экономических санкций. По его словам, они получили команду «фас» от своих более «матерых» хозяев, которые прекрасно осознают, что с Белоруссией «лучше не задираться», поскольку она способна закрыть границы под городами Брест и Гродно, после чего грузы из Германии «не смогут так легко попасть на Восток».

«Говоря о Прибалтике в подобном контексте, следует «вывести за скобки» Эстонию, у которой нет серьезных торгово-экономических связей с Минском, — заметил Межевич. — А вот Латвия и Литва конкурируют между собой за белорусские грузы, это да! Однако эти страны зависимые, их действительно послали, как «штрафников» на убой — испробовать на себе крепость союза РФ и РБ!»

Политолог считает, что у упомянутых им прибалтийских стран есть большой шанс из этого «боя» попросту не вернуться. В то же время за их спинами «отсиживается» Польша, которой экономические отношения с Республикой Беларусь очень важны даже несмотря на всю ту критику, которой она подвергает президента Лукашенко.

«Надо понимать, что Варшава в Европейском союзе является субъектом достаточно автономным: она получает от него все, что может, и все, что хочет, а вот «в обратную сторону» на компромиссы практически не идет, — подчеркнул эксперт. — Так что та санкционная атака, которую мы можем сейчас наблюдать, — это проверка сил и разведка боем, в который пошли наименее ценные «юниты» — Латвия и Литва».

Впрочем, Вильнюс, по мнению собеседника ФАН, уже довольно давно находится в состоянии «войны» с Минском — проявлением его деструктивной политики стало коллективное решение от белорусской атомной энергии.

«На самом деле, это довольно серьезная проблема для Республики Беларусь, — отметил Межевич. — В союзе с Россией ее удастся решить, а вот без нее уже вряд ли. Однако то, сколько в итоге будут платить за электроэнергию ее потребители в Прибалтике (страны которой вывозят свои генерирующие сланцевые мощности), остается за кадром».

Политолог предложил жителям этих государств «выйти за демократию» на площади своих столиц и устроить на них «пару-тройку цветных революций».